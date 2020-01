Na de Iraanse wraakactie tegen de door de VS gebruikte militaire bases in Irak hebben de Amerikanen hun aanbod tot een gesprek met Iran hernieuwd. 'We zijn bereid tot ernstige, onvoorwaardelijke onderhandelingen met Iran.'

Amerikaanse ambassadeur bij de VN, Kelly Craft, schrijft in een brief aan Iran dat de VS bereid is om de onderhandelingen opnieuw aan te gaan met Iran. De brief dateert wel van woensdag. Doel van mogelijke onderhandelingen zou zijn om verdere risico's voor de internationale vrede en veiligheid te vermijden, net als een verdere escalatie door Iran.

Craft zegt dat de VS de voorbije jaren steeds opnieuw een diplomatieke oplossing heeft gezocht voor het conflict. Maar als de situatie in het Midden-Oosten dat zou vereisen, dan is de VS voorbereid om 'extra maatregelen' te nemen om Amerikanen in de regio te beschermen.

De Iraanse president Hassan Rohani op zijn beurt waarschuwde de VS donderdag dat het een 'gevaarlijk antwoord' riskeerde als het Witte Huis meer interventies zou proberen te ondernemen in de regio. De moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani met een Amerikaanse drone leidde al tot een raketaanval van Iran op Amerikaanse troepen in Irak.

VS-president Donald Trump zei woensdag dat Iran nu 'lijkt in te binden'. Maar Rohani dreigde met meer vergeldingsmaatregelen als dat nodig zou blijken. 'Als de VS een nieuwe fout maakt, zal het een zeer gevaarlijk antwoord krijgen', zou Rohani volgens het Iraanse nieuwsagentschap Tasnim verklaard hebben in een telefoongesprek met de Britse premier Boris Johnson.

