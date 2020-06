De Verenigde Staten verlengen en verbreden de opschorting van arbeidsvisa in een aantal sleutelcategorieën tot het einde van het jaar.

De maatregel kan gevolgen hebben voor meer dan 500.000 mensen. Dat heeft een Amerikaanse hoge gezagsdrager maandag verklaard.

In april beperkte president Donald Trump al de uitgifte van green cards die het voor immigranten mogelijk maken om permanent in de VS te blijven. Nu worden ook tijdelijke werkvisa in verschillende categorieën niet meer verleend tot het einde van 2020.

De belissing slaat op de H1B-visa, voor gespecialiseerde werklui in bijvoorbeeld de technologiesector, en op de L1-visa voor buitenlandse leidinggevenden, naast enkele andere categorieën. Andere groepen worden niet getroffen, zoals de landbouwvoedingsindustrie.

Bepaalde sectoren, zoals de slachthuizen, zijn zwaar getroffen door de coronacrisis. De beslissing van president Trump is de laatste in een reeks om de migratie richting de VS te vertragen. Volgens de gezagsdrager heeft ze tot doel de Amerikaanse handenarbeid zich te laten herstellen na de pandemie.

