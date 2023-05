VS bekritiseren terugkeer Syrië in Arabische Liga

De Verenigde Staten bekritiseren de terugkeer van Syrië in de Arabische Liga, een samenwerkingsverband van de Arabische wereld. De Amerikaanse regering vindt niet dat Syrië “op dit moment een hertoetreding tot de Arabische Liga verdient”.

De liga besloot zondag Syrië opnieuw toe te laten, nadat het lidmaatschap in 2011 was opgeschort door de bloedige onderdrukking van een volksopstand die ontaardde in oorlog.

De afgelopen maanden werden de banden met het Syrische regime van president Bashar al-Assad al voorzichtig aangehaald door verschillende Arabische landen. Ook werd gezinspeeld op een terugkeer naar de liga. Op 19 mei is er een topconferentie van het verband in Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië, waar Syrië welkom is.

De Arabische Liga werd in 1945 opgericht door zeven landen, waaronder Syrië. De organisatie heeft nu, inclusief Syrië, 22 lidstaten.