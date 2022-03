De Verenigde Staten hebben Iran en Rusland vrijdag aangespoord om de noodzakelijke beslissingen te nemen die kunnen leiden tot een snel akkoord over het nucleaire programma van Iran. Het is aan Moskou en Teheran om een uitweg uit de impasse te vinden, zegt Ned Price, de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

In Wenen wordt al bijna een jaar onderhandeld over een doorstart van de nucleaire deal uit 2015 over het kernprogramma van Teheran. Een akkoord leek vorige week nabij, maar in de nasleep van de Russische invasie in Oekraïne moesten de onderhandelingen on hold worden gezet. Rusland eist Amerikaanse garanties dat de sancties die tegen Moskou zijn getroffen naar aanleiding van de invasie, geen impact zouden hebben op zijn economische samenwerking met Iran.

Ondanks de pauze in de gesprekken, denken de VS nog altijd dat het akkoord kan worden gered, zo zegt Price. Maar dan moeten wel 'de beslissingen daartoe worden genomen in Teheran en Moskou'. Price beklemtoont dat de nieuwe sancties tegen Rusland "absoluut niets te maken hebben" met de onderhandelingen over de Iraanse nucleaire deal. Die sancties "zouden dus geen invloed moeten hebben" op de besprekingen, zo klinkt het nog.

