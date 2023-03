VS, Australië en VK slaan handen in elkaar voor nieuwe generatie onderzeeërs

De Verenigde Staten, Australië en het Verenigd Koninkrijk gaan de krachten bundelen om een nieuwe generatie onderzeeërs, met de naam SSN-AUKUS, te ontwikkelen. Dat heeft de nationale veiligheidsadviseur van het Witte Huis, Jake Sullivan, maandag aangekondigd.

De nucleair aangedreven, conventioneel bewapende onderzeeërs zullen ‘aanzienlijke investeringen’ vergen van alle drie de landen, zei hij in een interview met verslaggevers aan boord van Air Force One. Australië zal ook drie nucleair aangedreven onderzeeërs van de Virginiaklasse kopen van de VS, met een optie voor nog eens twee, aldus nog Sullivan.

De onderzeeërs zullen vanaf 2030 geleverd worden ter versterking van het nieuwe militaire bondgenootschap AUKUS tussen de VS, Australië en het VK. De concrete voorbereidingen beginnen al met de opleiding van Australische matrozen, ingenieurs, technici en ander personeel, zei Sullivan, kort voor een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Joe Biden, de Britse premier Rishi Sunak en de Australische premier Anthony Albanese.

De drie leiders ontmoeten elkaar maandag in San Diego in de staat Californië om de gezamenlijke veiligheidsalliantie AUKUS te bespreken. De alliantie, waarvan de naam afkomstig is van het combineren van de afkortingen van de drie landen, bestaat sinds 2021 en is bedoeld om Australië in staat te stellen nucleair aangedreven onderzeeërs aan te schaffen om de veiligheid en militaire afschrikking in de Indo-Pacific te versterken.

Volgens veiligheidsexperts is de alliantie gericht tegen een potentiële dreiging vanuit China. Australië plant een nieuwe militaire basis voor kernonderzeeërs aan zijn oostkust. Er is al een basis aan de westkust. De Verenigde Staten hebben een grote militaire haven in San Diego.

Frankrijk was woedend over de nieuwe alliantie omdat een contract van 56 miljard euro (59,55 miljard dollar) voor de levering van onderzeeërs aan Australië door het AUKUS-pact niet doorging. De AUKUS-partners kondigden vorig jaar aan dat ze ook nauwer wilden samenwerken op het gebied van elektronische oorlogsvoering en cybersecurity.