VS: akkoord over voorstel om wapenwetgeving een beetje te hervormen

Amerikaanse senatoren van zowel de Democratische als de Republikeinse partij hebben dinsdag een voorstel gepresenteerd om de federale wapenwetgeving te hervormen. De hervorming gaat veel minder ver dan wat president Joe Biden had gewild.

De doorbraak in de onderhandelingen kwam ruim een week nadat twintig senatoren – tien van elke partij – een overeenkomst over het raamwerk hadden ondertekend. Daarin werden bescheiden restricties voor nieuwe vuurwapens gekoppeld aan ongeveer 15 miljard dollar extra voor de geestelijke gezondheidszorg en investeringen ten behoeve van de veiligheid op scholen.

Het 80 pagina’s tellende voorstel voorziet onder meer in strengere juridische en psychologische achtergrondcontroles voor 18- tot 21-jarigen die en wapen willen kopen. Er zou ook harder worden opgetreden tegen de illegale verkoop van wapens.

In de tekst benadrukken de senatoren ook hun steun voor wetten die staten aannemen om wapens uit handen te houden van personen die als gevaarlijk worden geacht.

De hervorming, die er komt na recente schietpartijen met tientallen doden in Uvalde en Buffalo, gaat veel minder ver dan wat Democratisch president Joe Biden graag zou zien. Hij wil een verbod op semiautomatische geweren en bijbehorende magazijnen. Chuck Schumer, de fractieleider van de Democraten in de Senaat, onthaalt het compromis met de Republikeinen als ‘een stap vooruit’. ‘Hoewel het niet alles is wat we wilden, is deze wetgeving dringend nodig’, zei hij in een verklaring.

De Democratische senator Chris Murphy heeft het over ‘de belangrijkste wetgeving tegen vuurwapengeweld in bijna 30 jaar’ die ‘duizenden levens zal redden’.

De Republikein John Cornyn, die meewerkte aan de tekst, zei dat de wet schietpartijen zoals die in Uvalde ‘minder waarschijnlijk zal maken, en tegelijk het tweede amendement (dat vuurwapenbezit verankert, red.) beschermt’. Hij zei ook dat hij er ’trots’ op is dat het voorstel ‘geen nieuwe beperkingen oplegt aan wetsgetrouwe wapenbezitters’. De wet zou deze maand nog kunnen worden goedgekeurd.