In en rond Atlanta, in de Amerikaanse staat Georgia, hebben dinsdag schietpartijen plaatsgevonden in drie wellnesscentra. Daarbij zijn minstens acht doden, zo berichten Amerikaanse media.

Twee schietpartijen vonden plaats in het noorden van Atlanta, in twee wellnesscentra tegenover elkaar in dezelfde straat. Een uur eerder was ook al een schietpartij gebeurd in het wellnesscentrum Young's Asian Massage in Acworth, in Cherokee County, ten noordwesten van de stad. Het is voorlopig niet duidelijk of er een verband is tussen de schietpartijen in Atlanta enerzijds en die in Acworth, ruim 48 kilometer verder, anderzijds. Zowel in Atlanta als in Acworth kwamen volgens lokale media vier mensen om. Tijdens een persconferentie bevestigde de politiechef van Atlanta, Rodney Bryant, dat bij de twee schietpartijen in de stad vier mensen zijn omgekomen. Ten minste vier van de acht slachtoffers zijn vrouwen van Aziatische afkomst. Enkele uren na de incidenten pakte de politie een verdachte op van de schietpartij in Acworth. Het gaat om een 21-jarige man uit het nabijgelegen Woodstock. Over een motief is nog niets bekend.