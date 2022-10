Vrouwen spelen bijrol in Xi’s China

Het Politburo van de Chinese Communistische Partij (CCP) zal voor het eerst sinds 1997 geen vrouwen tellen. In plaats daarvan bestaat het uit 24 mannelijke vertrouwelingen van president Xi Jinping. Kenmerkend was de aanwezigheid van China’s voormalige nummer zeven, Zhang Gaoli, op de openingsceremonie van het Partijcongres. De man is ervan beschuldigd tennisster Peng Shuai tot seks te hebben gedwongen.

De vertegenwoordiging van vrouwen in het partijbestuur is altijd beperkt geweest, maar nu is het de eerste keer in 25 jaar dat er geen vrouw is benoemd.

Vicepremier Sun Chunlan, 72 jaar, was de enige vrouw in het vorige Politbureau, maar zij gaat met pensioen.

Markanter nog, er is nog nooit een vrouw toegelaten tot het Comité van het Politbureau waarin de zeven hoogste Chinese leiders zetelen. Dat bestaat nu grotendeels uit loyalisten van Xi, waaronder Li Qiang, partijleider van Shanghai, die naar verwachting de nieuwe premier zal worden. Hij heeft eerder de controversiële covidlockdowns van de stad geleid.

Bloomberg berekende dat slechts 8,8 procent van het nieuwe hoogste leidinggevende orgaan van de Communistische Partij uit vrouwen bestaat.

Elf van de 205 zetels in het Centraal Comité die zaterdag aan het eind van een groot congres in Peking werden onthuld, werden bezet door vrouwelijke kaderleden.

Het enorme gebrek aan vrouwelijke vertegenwoordiging in de politiek weerspiegelt bredere genderproblemen in de maatschappij. Terwijl het land sukkelt met extreem lage geboortecijfers, worden vrouwen onder druk gezet om meer traditionele rollen op zich te nemen. Xi heeft vrouwen opgedragen ‘de verantwoordelijkheid te dragen voor de verzorging van ouderen en jongeren en de opvoeding van kinderen’, waarmee hij breekt met de marxistische doelstellingen om het patriarchaat te ontmantelen, één van de originele doelstellingen onder Mao Zedong.

Vrouwen blijven een uitzondering in de beslissende partijorganen. Geen enkele vrouw is ooit toegelaten tot het Permanent Comité, terwijl er slechts acht het Politbureau hebben bereikt – en bijna de helft daarvan waren echtgenotes van topleiders, waaronder Mao Zedong en Zhou Enlai, volgens de Australische Asia Society van ex-premier en sinoloog Kevin Rudd.

De partij heeft sinds de oprichting van de Volksrepubliek China in 1949 slechts vier vrouwelijke provinciale partijhoofden gehad, aldus Cheng Li van het Brookings Institution in een rapport van juni.

Ondertussen heeft de regeringspartij herhaaldelijk de ontluikende #MeToo-beweging in het land onderdrukt. Ze ziet dit als een middel om liberale westerse waarden te verspreiden. Vrouwen die hebben gesproken over seksueel geweld zijn routinematig het zwijgen opgelegd.

China’s voormalige nummer zeven, ex-vice-premier Zhang Gaoli, verscheen afgelopen zondag op de openingsceremonie van het congres, rapporteerde persagentschap Bloomberg. Dat gebeurde ondanks het feit dat hij in november werd genoemd in een van China’s meest spraakmakende #MeToo-zaken. De beweringen van tennisster Peng Shuai dat ze een affaire had gehad met Zhang, deden vermoeden dat ze tot seks was gedwongen. Die beschuldigingen werden van het Chinese internet verwijderd.

Als een ironische speling van het lot leidt Tsai Ingwen, een vrouw dus, Taiwan, dat de Volksrepubliek als een afvallige provincie beschouwt en uitdrukkelijk met een invasie bedreigd heeft.