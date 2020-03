Acht maart betekent Internationale Vrouwendag. Over heel de wereld zijn vrouwen en sympathisanten op straat gekomen tegen discriminatie en voor de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.

In Spanje, dat recent meerdere betogingen tegen vrouwengeweld zag na een ophefmakende verkrachtingsrechtszaak, kwamen vrouwen op straat in de hoofdstad Madrid en maakten ze lawaai met potten en pannen. Ook in andere landen waar verkrachtingszaken en de vele vrouwenmoorden recent werden aangeklaagd, zoals Mexico en India, protesteerden vrouwen voor meer gerechtigheid.

Daarnaast hebben ook verschillende vrouwenbetogingen plaatsgevonden in het conservatieve Pakistan. Daar kregen de betogers echter kritiek van religieuze groepen, die twee petities tevergeefs hadden ingediend om de betogingen te verbieden.

Maar er werd niet alleen gewandeld voor vrouwenrechten en gelijkheid. In Berlijn zijn honderden vrouwen al fietsend door de straten getrokken in het paars, de kleur van Internationale Vrouwendag, en in Wit-Rusland hebben duizenden vrouwen een 'beauty run' gehouden om de Vrouwendag kracht bij te zetten.

In Frankrijk gooiden activisten tijdens de betoging hun kuishandschoenen weg om de ongelijkheid in huishoudelijke taken aan te kaarten. Reeds op zaterdagavond hadden enkele duizenden vrouwen deelgenomen aan een 'nachtmars' in Parijs. Maar die betoging ontaarde in rellen na incidenten met de politie, waarbij negen mensen werden gearresteerd.

Ook in Kirgizië is het even uit de hand gelopen. De politie heeft daar tientallen vrouwelijke betogers gearresteerd, zogenaamd om hen 'te beschermen', nadat gemaskerde mannen hen hadden aangevallen. Op de Filipijnen, in Manilla, hebben honderden vrouwen een beeltenis van de Filipijnse president Rodrigo Duterte, die vaak kritiek krijgt over vrouwonvriendelijke opmerkingen, in brand gestoken.

In Zuid-Amerika kwamen tienduizenden mensen op straat in Chili en Peru, waarbij ze het ondertussen bekende Chileense protestliedje A rapist in your path zongen. Ook daar klaagden de vrouwen de recente stijging in vrouwenmoorden aan en in Chili eisten ze ook de opname van rechten in de nieuwe grondwet die de vrouw beter beschermen.

In Spanje, dat recent meerdere betogingen tegen vrouwengeweld zag na een ophefmakende verkrachtingsrechtszaak, kwamen vrouwen op straat in de hoofdstad Madrid en maakten ze lawaai met potten en pannen. Ook in andere landen waar verkrachtingszaken en de vele vrouwenmoorden recent werden aangeklaagd, zoals Mexico en India, protesteerden vrouwen voor meer gerechtigheid. Daarnaast hebben ook verschillende vrouwenbetogingen plaatsgevonden in het conservatieve Pakistan. Daar kregen de betogers echter kritiek van religieuze groepen, die twee petities tevergeefs hadden ingediend om de betogingen te verbieden. Maar er werd niet alleen gewandeld voor vrouwenrechten en gelijkheid. In Berlijn zijn honderden vrouwen al fietsend door de straten getrokken in het paars, de kleur van Internationale Vrouwendag, en in Wit-Rusland hebben duizenden vrouwen een 'beauty run' gehouden om de Vrouwendag kracht bij te zetten. In Frankrijk gooiden activisten tijdens de betoging hun kuishandschoenen weg om de ongelijkheid in huishoudelijke taken aan te kaarten. Reeds op zaterdagavond hadden enkele duizenden vrouwen deelgenomen aan een 'nachtmars' in Parijs. Maar die betoging ontaarde in rellen na incidenten met de politie, waarbij negen mensen werden gearresteerd. Ook in Kirgizië is het even uit de hand gelopen. De politie heeft daar tientallen vrouwelijke betogers gearresteerd, zogenaamd om hen 'te beschermen', nadat gemaskerde mannen hen hadden aangevallen. Op de Filipijnen, in Manilla, hebben honderden vrouwen een beeltenis van de Filipijnse president Rodrigo Duterte, die vaak kritiek krijgt over vrouwonvriendelijke opmerkingen, in brand gestoken. In Zuid-Amerika kwamen tienduizenden mensen op straat in Chili en Peru, waarbij ze het ondertussen bekende Chileense protestliedje A rapist in your path zongen. Ook daar klaagden de vrouwen de recente stijging in vrouwenmoorden aan en in Chili eisten ze ook de opname van rechten in de nieuwe grondwet die de vrouw beter beschermen.