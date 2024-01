Vrouw van meer dan 90 jaar levend vanonder puin na aardbeving Japan

Vijf dagen na de krachtige aardbeving in Japan is zaterdag een vrouw van meer dan 90 jaar oud gered uit een ingestort huis. Dat heeft het Japanse persbureau Kyodo zondag gemeld.

De vrouw werd gered uit het puin van een huis in Suzu, een kustplaats op het schiereiland Noto die bijzonder hard is getroffen door de beving. De oude vrouw kon antwoorden op de vragen van de reddingswerkers. Ze wordt verzorgd in een ziekenhuis in Suzu en is herstellende, zo liet het ziekenhuis weten. De eerste 72 uur na een ramp worden als beslissend bestempeld om mensen te redden. De aardbeving met een kracht van 7,6 vond al vijf dagen geleden plaats, op nieuwjaarsdag. Volgens de laatste balans heeft de ramp aan minstens 126 mensen het leven gekost.

De autoriteiten ramen dat er nog ongeveer 210 vermisten zijn. De reddingsoperaties worden echter bemoeilijkt door regen en hagel. De reddingswerkers ondervinden ook moeilijkheden om materiaal naar de regio te brengen omdat vele wegen beschadigd zijn.