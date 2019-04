Een vrouw is omgekomen bij een 'terroristisch incident' in een buitenwijk van de Noord-Ierse stad Londonderry. Dat meldt de politie vrijdag via Twitter.

'Spijtig genoeg kan ik bevestigen dat een 29-jarige vrouw vanavond in Creggan is omgekomen door schoten', zegt hoofdcommissaris Mark Hamilton. 'We behandelen dit als een terroristisch incident en we zijn een moordonderzoek gestart.'

Volgens de BBC werd de vrouw doodgeschoten tijdens rellen. De politie zou de dader zoeken bij dissidente Republikeinen. De rellen waren er gekomen nadat de politie huiszoekingen had uitgevoerd in Creggan. Er werd ook met molotov-cocktails gegooid naar politievoertuigen in de voorstad van Derry.