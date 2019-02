Vroegere Republikeinse Congresleden roepen op resolutie tegen Trumps noodtoestand te steunen

Ze argumenteren in hun brief, die door Politico werd gepubliceerd, dat Trump de constitutionele autoriteit van het parlement ondermijnt en waarschuwen voor een gevaarlijk precedent. 'De macht die worden toegekend aan een president wiens beleid u steunt, kunnen ook worden gebruikt door presidenten wiens beleid u verwerpt.'

Onder de ondertekenaars is de vroegere senator en minister van Defensie Chuck Hagel. Hij ondertekende net als 57 anderen ook een maandag door de Washington Post gerapporteerde verklaring tegen de nationale noodtoestand. Die verklaring kreeg ook de handtekening van de vroegere (Democratische) minister van Buitenlandse Zaken Madeleine Albright.

Stemming

Het Huis van Afgevaardigden stemt dinsdag over de resolutie die de Democraten vrijdag indienden. Aangezien zij het Huis controleren, zal de tekst naar verwachting groen licht krijgen. Misschien kan dat ook in de Senaat, waar de Republikeinen een kleine meerderheid hebben.

Maar zelfs al krijgt de tekst daar ook goedkeuring, dan zal Trump, zoals hij al heeft aangekondigd, zijn veto stellen. Om dat weer ongedaan te maken is een tweederdemeerderheid in beide kamers vereist, wat minder vanzelfsprekend is.

Muur

Trump heeft op 15 februari de nationale noodtoestand uitgeroepen, om zonder parlementaire toestemming 'zijn' muur langs de Mexicaanse grens te bouwen, zijn belangrijkste verkiezingsbelofte. Hij wou 5,7 miljard dollar van het Congres, maar die kreeg hij niet.

De resolutie zegt dat het staatshoofd de scheiding der machten uitholt.