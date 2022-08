Vroegere procureur-generaal Mexico vervolgd voor verdwijning en foltering van 43 studenten

De vroegere procureur-generaal van Mexico, Jesús Murillo Karam, zal door een strafrechtbank berecht worden voor de verdwijning van 43 studenten in 2014. Dat heeft een Mexicaanse rechter woensdag beslist.

Murillo Karam, destijds verbonden aan het kabinet van president Enrique Peña Nieto, zal vervolgd worden voor ‘gedwongen verdwijningen, foltering en belemmering van de rechtsgang’, zo deelde de Mexicaanse federale raad voor de magistratuur mee.

Murillo Karam zit sinds vrijdag in voorlopige hechtenis. Hij werd opgepakt na de publicatie van een rapport van een regeringscommissie waarin de hele zaak wordt omschreven als een ‘staatsmisdaad’ waarbij autoriteiten op alle niveaus betrokken waren. Bij zijn verschijning voor de rechter verdedigde de vroegere procureur-generaal het onderzoek naar de verdwijning van de studenten.

De studenten uit Ayotzinapa verdwenen op 26 september 2014 uit de stad Iguala, waar ze een autobus wilden ‘vorderen’ om deel te nemen aan een manifestatie. Volgens het lopende officiële onderzoek zouden ze door politieagenten ontvoerd zijn en overgeleverd aan een drugskartel. De studenten werden om nog onduidelijke redenen doodgeschoten. Hun lichamen werden verbrand op een vuilnisbelt. Enkel de lichamen van drie studenten werden geïdentificeerd.

Murillo Karam is de belangrijkste persoon die tot dusver is gearresteerd in deze zaak. Enkele uren na zijn arrestatie heeft de Mexicaanse justitie ook de arrestatie gevraagd van 20 militairen, 44 politieagenten, vijf ambtenaren en veertien leden van het drugskartel voor hun betrokkenheid bij de ontvoering. Zij worden onder meer verdacht van deelname aan een criminele organisatie en betrokkenheid bij ontvoering, marteling en moord.

De linkse president Andrés Manuel Lopez Obrador had bij zijn aantreden in 2019 beloofd om de zaak op te helderen.