Vroegere extreemlinkse terrorist Cesare Battisti is aangekomen in Italië

De 64-jarige Battisti is zaterdag in het Boliviaanse Santa Cruz gearresteerd na een gezamenlijke actie van Braziliaanse en Boliviaanse veiligheidsdiensten. La Paz leverde hem uit.

Toen hij uit een regeringsvliegtuig stapte, was hij door minstens tien politieagenten begeleid. Minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini en minister van Justitie Alfredo Bonafede waren hoogstpersoonlijk naar de Romeinse luchthaven Ciampino afgezakt.

Veroordeeld

Battisti stond aan de wieg van de radicale Italiaanse groepering Gewapende Proletariërs voor het Communisme. Hij kreeg in 1993 bij verstek levenslang voor vier politieke moorden in de jaren 1970.

Hij was gearresteerd in 1979 en twee jaar later uit een Italiaanse gevangenis ontsnapt, om te vluchten naar Frankrijk en Mexico. In 2004 belandde hij in Brazilië waar hij zich blijvend vestigde. Nadat in dat land de rechtspopulist Jair Bolsanaro aan de macht was gekomen, week Battisti uit naar Bolivia.

De man heeft altijd ontkend de moorden te hebben gegaan, maar niet het lidmaatschap van de organisatie.

'Gerechtigheid'

'De slachtoffers van deze ellendige moordenaar leven niet meer maar na veertig jaar is gerechtigheid geschied', zei Salvini op de luchthaven, eraan toevoegend dat Rome ook 'tientallen' andere voortvluchtige terroristen opgepakt wil zien. 'Dit is niet het einde van het verhaal, maar het begin'.

Volgens de krant Corriere della Sera houden zowat veertig linkse en rechtse terroristen zich in het buitenland schuil, veelal in Frankrijk. Salvini riep zondag Parijs op om hen uit te leveren.