De Europese landen zetten zich schrap voor een weekend vol 'vrijheidskonvooien'. In Nederland bezetten truckers het parlement van Den Haag, maar die werd ondertussen ontbonden. In Parijs maken ze zich klaar voor een 'massa voertuigen'.

In Den Haag heeft de burgemeester de onaangekondigde truckersdemonstratie van Freedom Convoy Nederland ontbonden. De politie vordert de betogers om weg te gaan. Wie hier geen gehoor aan geeft, riskeert arrestatie en een boete, aldus de gemeente Den Haag. Ook kunnen kosten van het wegslepen van voertuigen in rekening worden gebracht.

Een woordvoerder van de gemeente zei eerder al dat de betogers alle tijd hebben gekregen hun boodschap te verkondigen. "De gemeente wil de stad weer goed toegankelijk hebben voor gewoon verkeer, winkelend publiek, ondernemers en openbaar vervoer".

De demonstranten zeggen niet van plan te zijn hun actie te beëindigen, hebben ze al laten weten op hun Telegram-account. Ze blokkeren wegen in het centrum met hun vrachtwagens, trekkers en andere voertuigen. "Wij blijven hier zo lang als het moet, al is het twee weken. Neem je camper, tent of caravan mee en sluit aan", zo roepen ze hun achterban op. Ook gaat er een oproep rond: "Wat er ook gebeurt, gebruik geen geweld".

In een verklaring zeggen de demonstranten actie te voeren totdat "alle maatregelen die de afgelopen twee jaar zijn ingevoerd, volledig zijn afgeschaft." Ze doelen onder meer op mondkapjes, coronavaccinaties en het coronatoegangsbewijs. "Dit nooit meer. Daarom eist Convoy NL dat het referendum met onmiddellijke ingang terugkeert."

Volgens de openbare omroep NOS staat in de chatgroepen ook dat een deel van de demonstranten naar Brussel trekt om het protest in ons land voort te zetten. Ook vanuit Parijs zouden demonstranten naar België afzakken, om maandag Brussel en de Europese wijk te bezetten. Ons land heeft de konvooien van de vrijheid verboden.

'Massa voertuigen' op weg naar Parijs

En ook in Parijs beginnen de truckers mondjesmaat aan te komen. De politie is er zaterdag massaal aanwezig. Ze heeft al honderden voertuigen tegengehouden en gaat over tot verbalisaties.

Duizenden automobilisten zijn al sinds vrijdag onderweg vanuit heel Frankrijk, hoewel de actie door de politieprefectuur verboden werd.

Meer dan 7.000 politieagenten zijn ontplooid in het hoofdstad om blokkades te vermijden. Om 06.00 uur waren al 95 mensen geverbaliseerd, meldt de politie. Tegen 10 uur waren dat er al 151. De politie controleert ondertussen honderden voertuigen. Rond 09.45 uur tweette ze bijvoorbeeld dat een konvooi van 450 voertuigen werd tegengehouden ter hoogte van de poort van Saint-Cloud.

De manifestanten willen naar eigen zeggen met 'een massa voertuigen' in Parijs manifesteren, zodat de ordediensten hen niet kunnen tegenhouden. Ze manifesteren tegen de vaccinatiepas, die in Frankrijk nodig is om toegang te krijgen in bijvoorbeeld restaurants en bioscopen, maar protesteren ook tegen het verlies aan koopkracht en de hoge energieprijzen. Onder de manifestanten bevinden zich ook heel wat gele hesjes.

In de namiddag kwam het al tot een eerste interventie op de Champs-Élysées. De ordediensten proberen manifestanten van de Vrijheidskonvooien uiteen te drijven en gebruiken daarbij traangas.De betogers wilden het verkeer rond de Arc de Triomphe en de Champs-Elysées lam te leggen. De politie greep in toen de demonstranten niet reageerden op een bevel om door te rijden en sommige betogers op hun auto's klommen op de rotonde bij de Arc-de-Tromphe.

Ook heeft de politie takelwagens ingezet om voertuigen weg te brengen. De politie twitterde reeds veertien mensen te hebben opgepakt en 337 bekeuringen te hebben uitgeschreven.

De prefectuur wil geen enkele blokkade toelaten. Volgens Le Parisien is nog geen enkel georganiseerd konvooi de Franse hoofdstad binnengeraakt. Individuele voertuigen lukte het wel, zonder tegen gehouden te worden.

En terwijl het nog steeds onrustig is aan de Champs-Elysées in Parijs heeft de Parijse politie een konvooi van driehonderd voertuigen tegengehouden, zo heeft de prefectuur getwitterd.

Dit gebeurde op de A4, net voor de verkeerswisselaar Bercy. De politie begon bekeuringen uit te schrijven. Nabij het Elysée is Jérôme Rodriguez, een voorman van de "gele hesjes", opgepakt.

'Respecteer betogingsverbod'

De organisatie van de 'vrijheidskonvooien' riep ook op om op maandag te betogen in Brussel. De betoging werd eerder deze week al verboden en de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene en de federale politie roepen iedereen nu ook op om het verbod op betogen met gemotoriseerde voertuigen te respecteren.

Het verbod geldt in Brussel vanaf zaterdagavond middernacht tot dinsdagochtend 8 uur en kan indien nodig verlengd worden. In Gent is er vanaf vandaag/zaterdag ook een verbod op gemotoriseerde konvooien tot en met zondag 20 februari.

Het truckersprotest komt overgewaaid vanuit Canada. De afgelopen dagen werd er via sociale media opgeroepen om op maandag 14 februari vanuit alle provincies met zoveel mogelijk vrachtwagens en andere voertuigen af te zakken naar de hoofdstad. De actievoerders zijn het niet eens met de geldende coronamaatregelen.

Aan iedereen die op maandag 14 februari niet noodzakelijk in Brussel moet zijn, raadt de politie aan om het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Ring rond Brussel te vermijden. Wie toch in Brussel moet zijn, verplaatst zich best met het openbaar vervoer, klinkt het bij de politie.

De federale politie zal alleszins streng toezicht houden op het verkeer in Brussel en zal aanwezig zijn langs grote verkeersaders en invalswegen. In eerste instantie wordt vooral ingezet op het aanspreken van chauffeurs, pas daarna zal effectief worden tussengekomen. Zowel de politie als de parketten van Brussel en Halle-Vilvoorde benadrukken dat er prioriteit zal worden gegeven aan het garanderen van de veiligheid van de bewoners en de pendelaars van en naar de hoofdstad.

