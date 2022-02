De Europese landen zetten zich schrap voor een weekend vol 'vrijheidskonvooien'. In Nederland bezetten truckers het parlement van Den Haag en in Parijs hebben ze al voorzorgsmaatregelen genomen.

In Den Haag zijn zaterdagochtend truckers aangekomen die willen protesteren tegen de coronamaatregelen. Volgens de openbare omroep NOS blokkeren ze de toegang tot het Binnenhof, het Nederlandse parlement.

De politie meldt dat de vrachtwagens op het Buitenhof staan, een plein naast het Binnenhof, en zijn agenten met de chauffeurs in gesprek. Volgens de NOS staan er ongeveer 20 vrachtwagens bij het Binnenhof, dat is afgesloten aan beide kanten. Er staan ook auto's in de omgeving, met Nederlandse, Brabantse en Friese vlaggen.

De gemeente meldt op Twitter dat de deelnemers hun voertuigen bij het stadion van ADO Den Haag moeten parkeren en dat de binnenstad niet bereikbaar is. Ook stelt ze dat 'mensen die onaangekondigd demonstreren' bij het Binnenhof worden doorverwezen naar het Malieveld. 'Tegen het negeren van aanwijzingen van de politie en het overtreden van verkeersregels zal worden opgetreden.'

Volgens een woordvoerster van de politie moet de stad bereikbaar blijven, maar is er wel degelijk verkeershinder in de stad door het protest. Verschillende tram- en buslijnen worden omgeleid.

'Massa voertuigen' op weg naar Parijs

En ook in Parijs beginnen de truckers mondjesmaat aan te komen. De politie is er zaterdag massaal aanwezig. Ze heeft al honderden voertuigen tegengehouden en gaat over tot verbalisaties.

Duizenden automobilisten zijn al sinds vrijdag onderweg vanuit heel Frankrijk, hoewel de actie door de politieprefectuur verboden werd.

Meer dan 7.000 politieagenten zijn ontplooid in het hoofdstad om blokkades te vermijden. Om 06.00 uur waren al 95 mensen geverbaliseerd, meldt de politie. Tegen 10 uur waren dat er al 151. De politie controleert ondertussen honderden voertuigen. Rond 09.45 uur tweette ze bijvoorbeeld dat een konvooi van 450 voertuigen werd tegengehouden ter hoogte van de poort van Saint-Cloud.

De manifestanten willen naar eigen zeggen met "een massa voertuigen" in Parijs manifesteren, zodat de ordediensten hen niet kunnen tegenhouden. Ze manifesteren tegen de vaccinatiepas, die in Frankrijk nodig is om toegang te krijgen in bijvoorbeeld restaurants en bioscopen, maar protesteren ook tegen het verlies aan koopkracht en de hoge energieprijzen. Onder de manifestanten bevinden zich ook heel wat gele hesjes.

Premier Jean Castex heeft beloofd heel streng op te treden tegen de manifestanten. "Als ze het verkeer blokkeren of proberen de hoofdstad te blokkeren, moeten we heel streng zijn", zei hij vrijdag.

De manifestanten laten zich inspireren door de Canadese truckers die uit protest tegen de coronamaatregelen naar de hoofdstad Ottawa reden. De truckers blokkeren er wegen en weigeren weg te gaan. In Frankrijk verplaatsen de manifestanten zich vooral in auto's, busjes en campers.

De truckers doen mee aan het zogenoemde Freedom Convoy Nederland, in navolging van andere vrijheidskonvooien naar Canadees voorbeeld. De organisatoren hebben opgeroepen maandag naar Brussel te trekken en de Europese wijk te bezetten. Ons land heeft de konvooien van de vrijheid verboden.

