De Canadese premier Justin Trudeau sluit niet uit dat de blokkering van wegen door truckers in zijn land met geweld ontbonden wordt. Als de demonstranten tegen de coronamaatregelen van de regering niet naar huis gaan, zal er een 'steeds sterker ingrijpen' van de politie komen, aldus Trudeau vrijdag in de hoofdstad Ottawa.

Trudeau zei dat 'alle opties op tafel liggen want deze onwettige activiteit moet stoppen en zal stoppen'. De inzet van het leger is evenwel het laatste middel. 'De grenzen kunnen en zullen niet geblokkeerd blijven', aldus de Canadese premier. Het protest van het zogenaamde 'vrijheidskonvooi' in Canada duurt al twee weken. Een deel van Ottawa is geblokkeerd, en de truckers blokkeren ook een belangrijke handelsroute tussen Canada en de Verenigde Staten, de Ambassador Bridge. Die verbindt de Canadese provincie Ontario met de Amerikaanse staat Michigan. De premier van de provincie Ontario riep vrijdag de noodtoestand uit.

Trudeau en de Amerikaanse president Joe Biden houden de komende dagen contact met het oog op het vlotte herstel van het goederenverkeer.

Trudeau zei dat 'alle opties op tafel liggen want deze onwettige activiteit moet stoppen en zal stoppen'. De inzet van het leger is evenwel het laatste middel. 'De grenzen kunnen en zullen niet geblokkeerd blijven', aldus de Canadese premier. Het protest van het zogenaamde 'vrijheidskonvooi' in Canada duurt al twee weken. Een deel van Ottawa is geblokkeerd, en de truckers blokkeren ook een belangrijke handelsroute tussen Canada en de Verenigde Staten, de Ambassador Bridge. Die verbindt de Canadese provincie Ontario met de Amerikaanse staat Michigan. De premier van de provincie Ontario riep vrijdag de noodtoestand uit. Trudeau en de Amerikaanse president Joe Biden houden de komende dagen contact met het oog op het vlotte herstel van het goederenverkeer.