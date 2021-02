'De crisisbeheersingsmaatregelen van Hongarije hebben voorrang hebben gegeven aan vriendjespolitiek en machtsspelletjes op korte termijn boven gezondheidszorg en de ontwikkeling van het land op lange termijn', schrijft József Péter Martin van Transparency International.

Vorig jaar, toen de regerende Hongaarse Fidesz-partij noodbevoegdheden kreeg in het kader van COVID-19, veegde Viktor Orbán de bezorgdheid van de oppositie over de reikwijdte ervan snel van tafel. Dergelijke abstracties waren, in de woorden van de premier, irrelevant in het midden van een gezondheidscrisis. Sindsdien is echter duidelijk geworden dat, onder de dekmantel van de pandemie, veel van de maatregelen die de regering de afgelopen elf maanden heeft genomen, politieke motieven hadden - en uiteindelijk ten goede kwamen aan bondgenoten van de premier en de achterban van zijn partij in het land.

Nu een tweede golf van het coronavirus Europa treft en de Hongaarse infrastructuur bezwijkt onder de druk van de toenemende besmettingen, moeten de burgers zich zorgen maken over de verdere centralisatie van Orbán en de routinematige herverdeling van fondsen door zijn partij ten gunste van oligarchen en loyalisten. Die het eerdere misbruik van Europese fondsen voor overheidsprojecten over het hoofd zagen - zoals de schromelijk buitensporige "train to nowhere". de Vál Valley Light Railway, met een kostenplaatje van 2 miljard euro - en nu ook moeten aanvaarden dat de Europese Unie in Hongarije te maken heeft met een regering die zich weinig aantrekt van de gemeenschappelijke waarden en regels van het blok.

Vriendjespolitiek in Hongarije is tijdens de coronacrisis nog verder toegenomen.

De vriendjespolitiek, die al lang kenmerkend is voor de Hongaarse politiek, is het afgelopen jaar nog verder toegenomen. Een voorbeeld hiervan, dat door onderzoeksmedia in Hongarije aan het licht is gebracht, zijn de subsidies die als reactie op de pandemie beschikbaar zijn gesteld voor de toeristische sector van het land - en met name het "Kisfaludy-programma", dat niet-terugvorderbare overheidssubsidies verstrekt voor de bouw en ontwikkeling van hotels, appartementen en andere aan toerisme gerelateerde aanbieders.

In het voorjaar van 2020 heeft de beheersautoriteit van deze subsidies, het Hongaars Bureau voor Toerisme (MTÜ), 83,5 miljard Hongaarse forint aan steun uitgekeerd aan de sector. Verschillende begunstigden uit deze regeling hebben bekende banden met de zittende regering, Fidesz, waaronder Lorinc Meszaros, de voormalige burgemeester van Viktor Orbán's geboortedorp, en de rijkste persoon in Hongarije. Verscheidene van de subsidies hebben ook hun weg gevonden naar luxe resorts en havens, in de buurt van het Balatonmeer, dat een bolwerk is geworden van de politieke elite van het land - terwijl de hoofdstad van Hongarije, Boedapest, grotendeels verstoken is gebleven van hulp, velen zien deze ongelijkheid in de toekenning van subsidies als politiek gemotiveerd, en een aanval op de burgemeester van de stad en tegenstander van Orbán, Gergely Karácsony.

Onder de dekmantel van het coronavirus zijn er ook stappen ondernomen om het staatseigendom in strategische bedrijven - de olieproducent MOL en de farmaceutische leverancier Richter - over te hevelen naar een postdoctorale instelling die banden heeft met de regerende elite. In 2020 heeft het Mathias Corvinus Collegium (MCC) twee obligatiepakketten ontvangen - die volgens officiële cijfers 10 % van de totale deelneming van de staat in elk van de betrokken ondernemingen vertegenwoordigden - met een geschatte waarde van HUF 290 miljard elk. Een dergelijk gebruik van nationale investeringen voor politiek gewin is niet gerechtvaardigd - vooral gezien de algemene onderfinanciering van de onderwijssector in het land - en komt op een moment dat het land moeite heeft om de ademhalingsmachines, tests en vaccins te bemachtigen die nodig zijn om de pandemie aan te pakken. Ademhalingsmachines zijn ook goederen die door hun hoge aanbestedingskosten in corruptie verwikkeld zijn geraakt.

Zorgwekkend is ook dat er buitengewone regelgevende maatregelen zijn ingevoerd om het doorsluizen van overheidsgeld naar clientèle te vergemakkelijken. De negende wijziging van de grondwet hield in dat de definitie van overheidsgeld werd versmald, waardoor door de staat opgerichte bedrijven, stichtingen en schenkingen konden worden vrijgesteld van overheidstoezicht.

Ook voor de Hongaarse oppositie zijn er tegenslagen geweest, waarbij de pandemie is gebruikt als middel om de omstandigheden voor Fidesz-operaties op lokaal niveau te verbeteren. De regering heeft een deel van de bevoegdheden van de gemeenten ingetrokken en een niet te verwaarlozen deel van hun inkomsten onttrokken door de aanwijzing van zogenaamde speciale economische zones. Het gemeentebestuur van de stad Göd bijvoorbeeld, dat in handen is van de oppositie, waar een grote Samsung-fabriek is gevestigd, dreigt 10% van zijn jaarlijkse begroting mis te lopen omdat het in een van deze nieuwe zones ligt (d.w.z. een gebied waarvan de belastinginkomsten rechtstreeks naar de provinciale begroting gaan in plaats van naar de plaatselijke overheden). De bevoegdheden om toekomstige investeringen in deze regio te reguleren worden nu bepaald op districtsniveau, dat overigens wordt gecontroleerd door Fidesz. Verder zijn de kiesregels in het land opnieuw gewijzigd, waardoor de oppositie vanaf 2022 één partijlijst zal moeten vormen en de nationale verkiezingen zal moeten uitvechten met 50 % minder overheidssteun incumbent parliamentary parties. voor zittende parlementaire partijen. Bovendien maken de nieuwe regels geen einde aan het 'neppartijensysteem' hoewel dit fenomeen sinds 2014 heeft geleid tot de verduistering van zo'n 7 miljard HUF aan overheidsgeld.

Dit alles schetst een somber beeld van Hongarije. Een land dat afglijdt van een westerse democratie naar autocratie, vriendjespolitiek en staatskapitalisme. De trieste realiteit voor de Hongaren is dat de crisisbeheersingsmaatregelen van het land voorrang hebben gegeven aan vriendjespolitiek en machtsspelletjes op korte termijn boven gezondheidszorg en de ontwikkeling van het land op lange termijn. Het is een patroon dat symptomatisch is geworden voor Orbáns bewind.

József Péter Martin is de uitvoerend directeur van Transparency International (HU)

Vorig jaar, toen de regerende Hongaarse Fidesz-partij noodbevoegdheden kreeg in het kader van COVID-19, veegde Viktor Orbán de bezorgdheid van de oppositie over de reikwijdte ervan snel van tafel. Dergelijke abstracties waren, in de woorden van de premier, irrelevant in het midden van een gezondheidscrisis. Sindsdien is echter duidelijk geworden dat, onder de dekmantel van de pandemie, veel van de maatregelen die de regering de afgelopen elf maanden heeft genomen, politieke motieven hadden - en uiteindelijk ten goede kwamen aan bondgenoten van de premier en de achterban van zijn partij in het land.Nu een tweede golf van het coronavirus Europa treft en de Hongaarse infrastructuur bezwijkt onder de druk van de toenemende besmettingen, moeten de burgers zich zorgen maken over de verdere centralisatie van Orbán en de routinematige herverdeling van fondsen door zijn partij ten gunste van oligarchen en loyalisten. Die het eerdere misbruik van Europese fondsen voor overheidsprojecten over het hoofd zagen - zoals de schromelijk buitensporige "train to nowhere". de Vál Valley Light Railway, met een kostenplaatje van 2 miljard euro - en nu ook moeten aanvaarden dat de Europese Unie in Hongarije te maken heeft met een regering die zich weinig aantrekt van de gemeenschappelijke waarden en regels van het blok.De vriendjespolitiek, die al lang kenmerkend is voor de Hongaarse politiek, is het afgelopen jaar nog verder toegenomen. Een voorbeeld hiervan, dat door onderzoeksmedia in Hongarije aan het licht is gebracht, zijn de subsidies die als reactie op de pandemie beschikbaar zijn gesteld voor de toeristische sector van het land - en met name het "Kisfaludy-programma", dat niet-terugvorderbare overheidssubsidies verstrekt voor de bouw en ontwikkeling van hotels, appartementen en andere aan toerisme gerelateerde aanbieders. In het voorjaar van 2020 heeft de beheersautoriteit van deze subsidies, het Hongaars Bureau voor Toerisme (MTÜ), 83,5 miljard Hongaarse forint aan steun uitgekeerd aan de sector. Verschillende begunstigden uit deze regeling hebben bekende banden met de zittende regering, Fidesz, waaronder Lorinc Meszaros, de voormalige burgemeester van Viktor Orbán's geboortedorp, en de rijkste persoon in Hongarije. Verscheidene van de subsidies hebben ook hun weg gevonden naar luxe resorts en havens, in de buurt van het Balatonmeer, dat een bolwerk is geworden van de politieke elite van het land - terwijl de hoofdstad van Hongarije, Boedapest, grotendeels verstoken is gebleven van hulp, velen zien deze ongelijkheid in de toekenning van subsidies als politiek gemotiveerd, en een aanval op de burgemeester van de stad en tegenstander van Orbán, Gergely Karácsony.Onder de dekmantel van het coronavirus zijn er ook stappen ondernomen om het staatseigendom in strategische bedrijven - de olieproducent MOL en de farmaceutische leverancier Richter - over te hevelen naar een postdoctorale instelling die banden heeft met de regerende elite. In 2020 heeft het Mathias Corvinus Collegium (MCC) twee obligatiepakketten ontvangen - die volgens officiële cijfers 10 % van de totale deelneming van de staat in elk van de betrokken ondernemingen vertegenwoordigden - met een geschatte waarde van HUF 290 miljard elk. Een dergelijk gebruik van nationale investeringen voor politiek gewin is niet gerechtvaardigd - vooral gezien de algemene onderfinanciering van de onderwijssector in het land - en komt op een moment dat het land moeite heeft om de ademhalingsmachines, tests en vaccins te bemachtigen die nodig zijn om de pandemie aan te pakken. Ademhalingsmachines zijn ook goederen die door hun hoge aanbestedingskosten in corruptie verwikkeld zijn geraakt.Zorgwekkend is ook dat er buitengewone regelgevende maatregelen zijn ingevoerd om het doorsluizen van overheidsgeld naar clientèle te vergemakkelijken. De negende wijziging van de grondwet hield in dat de definitie van overheidsgeld werd versmald, waardoor door de staat opgerichte bedrijven, stichtingen en schenkingen konden worden vrijgesteld van overheidstoezicht.Ook voor de Hongaarse oppositie zijn er tegenslagen geweest, waarbij de pandemie is gebruikt als middel om de omstandigheden voor Fidesz-operaties op lokaal niveau te verbeteren. De regering heeft een deel van de bevoegdheden van de gemeenten ingetrokken en een niet te verwaarlozen deel van hun inkomsten onttrokken door de aanwijzing van zogenaamde speciale economische zones. Het gemeentebestuur van de stad Göd bijvoorbeeld, dat in handen is van de oppositie, waar een grote Samsung-fabriek is gevestigd, dreigt 10% van zijn jaarlijkse begroting mis te lopen omdat het in een van deze nieuwe zones ligt (d.w.z. een gebied waarvan de belastinginkomsten rechtstreeks naar de provinciale begroting gaan in plaats van naar de plaatselijke overheden). De bevoegdheden om toekomstige investeringen in deze regio te reguleren worden nu bepaald op districtsniveau, dat overigens wordt gecontroleerd door Fidesz. Verder zijn de kiesregels in het land opnieuw gewijzigd, waardoor de oppositie vanaf 2022 één partijlijst zal moeten vormen en de nationale verkiezingen zal moeten uitvechten met 50 % minder overheidssteun incumbent parliamentary parties. voor zittende parlementaire partijen. Bovendien maken de nieuwe regels geen einde aan het 'neppartijensysteem' hoewel dit fenomeen sinds 2014 heeft geleid tot de verduistering van zo'n 7 miljard HUF aan overheidsgeld.Dit alles schetst een somber beeld van Hongarije. Een land dat afglijdt van een westerse democratie naar autocratie, vriendjespolitiek en staatskapitalisme. De trieste realiteit voor de Hongaren is dat de crisisbeheersingsmaatregelen van het land voorrang hebben gegeven aan vriendjespolitiek en machtsspelletjes op korte termijn boven gezondheidszorg en de ontwikkeling van het land op lange termijn. Het is een patroon dat symptomatisch is geworden voor Orbáns bewind. József Péter Martin is de uitvoerend directeur van Transparency International (HU)