Vreedzame protesten bijna onmogelijk in Rusland volgens rapport Amnesty International

Het is voor de Russen bijna onmogelijk om op een betekenisvolle manier te manifesteren in hun land, hekelt mensenrechtenorganisatie Amnesty International in het rapport 'Russia: No Place for Protest'. De autoriteiten hebben het recht op vreedzame bijeenkomst uitgehold, aldus de ngo.

Russisch president Vladimir Poetin. © iStock