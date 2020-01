De Palestijnse president Mahmoud Abbas gaat binnen twee weken voor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties de zaak van zijn volk bepleiten en zich verzetten tegen het Amerikaanse vredesplan. Dat zegt de Palestijnse ambassadeur bij de VN, Riyad Mansour, woensdag.

Naar aanleiding van zijn bezoek zou er een ontwerpresolutie voorgelegd worden aan de Veiligheidsraad, zei Mansour. Maar over de precieze datum van het bezoek kon hij niets kwijt, noch over de inhoud van de tekst.

Abbas zal zaterdag al deelnemen aan een vergadering van ministers van de Arabische Liga in Caïro. Daarna is er nog een vergadering van de Organisatie van Islamitische Samenwerking, en een top van de Afrikaanse Unie begin februari, zegt de diplomaat. Mogelijk zal Abbas ook vóór het bezoek aan de VN nog een ontmoeting hebben met de EU, klinkt het.

Eerste raketaanval sinds bekendmaking

Ondertussen heeft het Israëlische leger (IDF) woensdagavond een lancering van een raket vanuit Gaza op het zuiden van Israël gemeld. Het is de eerste raketaanval sinds het bekendmaken van het vredesplan.

Het projectiel is in een open veld geland. Er zijn noch gewonden, noch schade gemeld, berichtten Israëlische media. Het IDF heeft woensdag zijn aanwezigheid op de Westelijke Jordaanoever en nabij Gaza opgevoerd.

Arabische Liga: 'Ernstige schending van legitieme rechten'

Het vredesplan houdt een 'ernstige schending' in van de 'legitieme rechten van de Palestijnen.' Dat zegt Ahmed Aboel Gheit, secretaris-generaal van de Arabische Liga. 'Elk ernstig plan om vrede te bereiken, moet voldoen aan de verwachtingen van beide partijen.'

Volgens Gheit kan geen duurzame vrede bewerkstelligd worden als 'de realiteit van de Israëlische bezetting van Palestijns grondgebied sinds 1967' wordt ontkend. De ministers van Buitenlandse Zaken van de Arabische Liga komen zaterdag bijeen in een buitengewone vergadering om zich te buigen over het plan van Trump.

