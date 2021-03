Vragen rond aankoop nieuwe F-35-vliegtuigen na Amerikaanse twijfels

In de Kamercommissie Defensie zal minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) volgende week vragen krijgen over de aankoop van F-35-gevechtsvliegtuigen. De chef de Amerikaanse luchtmacht zaaide twijfel over het F-35-programma.

