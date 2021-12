De vraag naar steenkool zou vanaf 2022 een historisch hoog niveau kunnen bereiken. Daarvoor waarschuwt het Internationaal Energieagentschap (IEA). Ook dit jaar was de vraag fors gestegen, ondanks het feit dat steenkool de grootste oorzaak van CO2-uitstoot is.

Na een daling in 2019 en 2020 zou de productie van elektriciteit op basis van steenkool dit jaar met 9 procent stijgen naar een recordhoogte van 10.350 terrawattuur (TWh). De elektriciteitsvraag is hoger dan het aanbod aan stroom met een lage koolstofafdruk, aldus het IEA. Het economisch herstal na corona speelt hier een rol. De totale vraag naar steenkool - niet alleen vanuit de energiesector, maar bijvoorbeeld ook voor de productie van cement of staal - zou dit jaar met 6 procent toenemen. De vraag zou zo nog onder het recordpeil van 2013 en 2014 blijven, maar een overschrijding zou niet lang op zich laten wachten. De totale mondiale vraag naar steenkool zou al in 2022 een nieuwe record kunnen bereiken en de twee jaren nadien op dat niveau blijven.

Forse maatregelen

De IEA stelt daarbij dat snelle en forse maatregelen nodig zijn. Zonder die maatregelen om de uitstoot verbonden aan steenkool terug te dringen, is er weinig tot geen kans om de opwarming van de planeet te beperken tot anderhalve graad. Op de laatste klimaattop in Glasgow werd steenkool al expliciet bestempeld als een van de grootste oorzaken van de klimaatopwarming. Vooral in Azië is er nog veel vraag naar steenkool, bijvoorbeeld voor elektriciteitsproductie. China en India zijn samen goed voor twee derde van de mondiale vraag.

Na een daling in 2019 en 2020 zou de productie van elektriciteit op basis van steenkool dit jaar met 9 procent stijgen naar een recordhoogte van 10.350 terrawattuur (TWh). De elektriciteitsvraag is hoger dan het aanbod aan stroom met een lage koolstofafdruk, aldus het IEA. Het economisch herstal na corona speelt hier een rol. De totale vraag naar steenkool - niet alleen vanuit de energiesector, maar bijvoorbeeld ook voor de productie van cement of staal - zou dit jaar met 6 procent toenemen. De vraag zou zo nog onder het recordpeil van 2013 en 2014 blijven, maar een overschrijding zou niet lang op zich laten wachten. De totale mondiale vraag naar steenkool zou al in 2022 een nieuwe record kunnen bereiken en de twee jaren nadien op dat niveau blijven.De IEA stelt daarbij dat snelle en forse maatregelen nodig zijn. Zonder die maatregelen om de uitstoot verbonden aan steenkool terug te dringen, is er weinig tot geen kans om de opwarming van de planeet te beperken tot anderhalve graad. Op de laatste klimaattop in Glasgow werd steenkool al expliciet bestempeld als een van de grootste oorzaken van de klimaatopwarming. Vooral in Azië is er nog veel vraag naar steenkool, bijvoorbeeld voor elektriciteitsproductie. China en India zijn samen goed voor twee derde van de mondiale vraag.