Vorige maand meer dan 76.000 migranten illegaal het zuiden van de VS binnengekomen

Dat zijn er dubbel zoveel als in dezelfde maand vorig jaar. Dat moet blijken uit dinsdag (lokale tijd) gepubliceerde statistieken van de Amerikaanse grensbewaking. 'We worden geconfronteerd met een humanitaire crisis en een nationale veiligheidscrisis langs onze zuidwestelijke grens', zei de baas van het agentschap Kevin McAleenan in een verklaring.

De Amerikaanse president Donald Trump wil de immigratie via de grens met Mexico stoppen door een muur te bouwen. Om dat te financieren, had Trump in februari de nationale noodtoestand afgekondigd. In de Amerikaanse Senaat tekent zich echter een meerderheid af die tegen die noodtoestand is gekant, nadat ook senatoren uit het Republikeinse kamp van Trump openlijk hun steun hebben betuigd tegen een dergelijke resolutie.

Het groeiende aantal gezinnen en onbegeleide kinderen, die in grote groepen en in afgelegen gebieden over de grens komen, stellen de grensbewaking en ngo's voor een 'uitzonderlijke uitdaging', zei McAleenan.

Gezinnen en niet-begeleide minderjarigen maken momenteel 60 procent uit van alle arrestaties aan de grens. De meesten van hen zijn afkomstig uit Midden-Amerikaanse landen zoals Guatemala, Honduras en El Salvador. Om de toeloop het hoofd te kunnen bieden, heeft de grensbwakking naar eigen zeggen extra medische bijstand geregeld voor migranten die door de autoriteiten worden vastgehouden.

Die noodzaak drong zich op nadat enkele mensen in handen van de Amerikaanse grensbewaking waren gestorven. Na de dood van twee kinderen uit Guatemala in december, stierf in februari nog een 45-jarige man uit Mexico. Alle drie stonden ze onder de hoede van het agentschap.