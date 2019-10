De voorzitter van de zitting van de Algemene Vergadering van de VN heeft dinsdag laten weten dat hij teleurgesteld is dat er zo weinig vrouwen op het podium stonden tijdens de jaarlijkse top eind september. Slechts 16 sprekers van 192 sprekers waren vrouwen.

De Nigeriaan Tijjani Muhammad-Bande, zei dat 'slechts 8 procent van de sprekers die de lidstaten vertegenwoordigen vrouwen waren' en voegde daar aan toe dat dit geen goed cijfer is 'vooral gezien onze inzet voor gendergelijkheid'. Hij concludeerde dat de Verenigde Naties er bij de regeringen moeten blijven op aandringen 'om een zo breed mogelijke participatie mogelijk te maken en vooral om de obstakels voor de participatie van vrouwen in de politiek weg te nemen'.

Zijn opmerkingen zijn in lijn met zijn slotopmerkingen op maandag, toen hij zei dat 'gendergelijkheid in een hedendaagse wereld altijd een werk in uitvoering is'. Muhammad-Bande sprak op zijn eerste persconferentie sinds de Nigeriaanse diplomaat afgelopen juni werd verkozen tot president van de onlangs gehouden Algemene Vergadering in New York, een grotendeels symbolische functie.