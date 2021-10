De COP26-klimaattop in Glasgow is 'de laatste, beste kans om de temperatuurstijging tot minder dan 1,5 graden binnen handbereik te houden'. Dat heeft de voorzitter van de top, Alok Sharma, gezegd in zijn openingstoespraak. Hij verwacht van alle landen meer inspanningen tegen de klimaatverandering.

De voorzitter van de klimaattop twee jaar geleden in Madrid, de Chileense Carolina Schmidt, heeft zondag de internationale klimaattop in Glasgow geopend. Zij draagt het stokje over aan de voorzitter van de top in Glasgow, de Britse politicus Alok Sharma.

Hij benadrukte dat de top heel belangrijk is om consensus te bereiken over de aanpak van de klimaatverandering. Sharma voegde eraan toe dat er geen voorstelling van de toekomst is te maken als er geen akkoord komt.

'Mijn boodschap is heel duidelijk', zei Sharma. 'Laat de geesten uit het verleden achter je en laten we ons focussen op de toekomst en ons verenigen rond die ene kwestie die ons allemaal aangaat; en dat is het beschermen van onze kostbare planeet.'

