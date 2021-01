Voorzitster Nancy Pelosi van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft woensdag het inhoudelijk debat over een impeachment van president Donald Trump geopend.

De Democraten hebben een artikel van impeachment ingediend dat de Republikeinse president Donald Trump van 'aanzetten tot opstand' beschuldigd. Een stemming zou nog voor vandaag/woensdag zijn.

Het staatshoofd vormt een 'duidelijk en actueel gevaar' voor het land, zei de Democrate Pelosi in haar inleiding van het debat. In haar opening van het debat, dat twee uur zou duren, zei de Democrate Pelosi dat het staatshoofd een 'duidelijk en actueel gevaar' voor het land vormt. 'We weten dat de president van de Verenigde Staten heeft opgeroepen tot deze opstand (de bestorming van het Capitool, red.), deze gewapende rebellie tegen ons land. Hij moet gaan.'

Pelosi voegde eraan toe dat de president 'herhaaldelijk' heeft gelogen over de uitslag van de presidentsverkiezingen en twijfel over de democratie heeft gezaaid.

'Ik geloof dat de Senaat de president schuldig moet bevinden, een constitutionele remedie die ervoor moet zorgen dat de republiek veilig zal zijn voor deze man die zo resoluut vastberaden is dingen stuk te maken die ons dierbaar zijn en ons bij elkaar houden', zei de hevige tegenstandster van de bewoner van het Witte Huis.

Trump is de eerste president die een tweede impeachment boven het hoofd hangt. In februari vorig jaar sprak de Senaat hem vrij van machtsmisbruik en obstructie van het Congres. Tot nu toe is nog geen enkele Amerikaanse president afgezet geweest.

Lees ook: Amerikaanse Huis van Afgevaardigden buigt zich over impeachment Trump

De Democraten hebben een artikel van impeachment ingediend dat de Republikeinse president Donald Trump van 'aanzetten tot opstand' beschuldigd. Een stemming zou nog voor vandaag/woensdag zijn. Het staatshoofd vormt een 'duidelijk en actueel gevaar' voor het land, zei de Democrate Pelosi in haar inleiding van het debat. In haar opening van het debat, dat twee uur zou duren, zei de Democrate Pelosi dat het staatshoofd een 'duidelijk en actueel gevaar' voor het land vormt. 'We weten dat de president van de Verenigde Staten heeft opgeroepen tot deze opstand (de bestorming van het Capitool, red.), deze gewapende rebellie tegen ons land. Hij moet gaan.'Pelosi voegde eraan toe dat de president 'herhaaldelijk' heeft gelogen over de uitslag van de presidentsverkiezingen en twijfel over de democratie heeft gezaaid.'Ik geloof dat de Senaat de president schuldig moet bevinden, een constitutionele remedie die ervoor moet zorgen dat de republiek veilig zal zijn voor deze man die zo resoluut vastberaden is dingen stuk te maken die ons dierbaar zijn en ons bij elkaar houden', zei de hevige tegenstandster van de bewoner van het Witte Huis.Trump is de eerste president die een tweede impeachment boven het hoofd hangt. In februari vorig jaar sprak de Senaat hem vrij van machtsmisbruik en obstructie van het Congres. Tot nu toe is nog geen enkele Amerikaanse president afgezet geweest.