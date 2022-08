Voorwaarden voor terugkeer Rohingya naar Myanmar zijn niet vervuld volgens VN

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, heeft woensdag gezegd dat het nog niet veilig is voor de gevluchte Rohingya om naar Myanmar terug te keren. Bijna vijf jaar geleden bracht een repressie een massale exodus van deze etnische groep naar buurland Bangladesh teweeg.

‘Jammer genoeg zijn in de huidige situatie aan de andere kant van de grens de voorwaarden niet vervuld voor hun terugkeer’, zei Bachelet aan journalisten in Dhaka. Ongeveer 750.000 Rohingya sloegen in 2017 voor het geweld van het leger op de vlucht en zochten asiel in het naburige Bangladesh, waar al ruim 100.000 vluchtelingen verbleven die het slachtoffer waren geworden van eerder geweld.

De Rohingya overleven opeengepakt in miserabele kampen in onderkomens die van zeildoek, platen en bamboe opgetrokken zijn. Ze weigeren naar Myanmar terug te keren zolang ze er geen bugerrechten krijgen. ‘De repatriëring moet altijd vrijwillig en op een waardige manier gebeuren, enkel als de omstandigheden in Myanmar veilig en duurzaam zijn’, aldus Bachelet.

Myanmar wordt sinds de afzetting van de burgerregering vorig jaar door een militaire junta geleid. De 70-jarige Bachelet bengt een vierdaags bezoek aan Bangladesh, voordat haar mandaat van VN- mensenrechtencommissaris eind deze maand afloopt.