Voortvluchtige ex-premier Macedonië vraagt asiel aan in Hongarije

Gruevski moet in Macedonië een gevangenisstraf van twee jaar uitzitten voor corruptie. Maandag schreven de Macedonische autoriteiten een aanhoudingsbevel tegen Gruevski uit. De oud-premier had zich drie dagen eerder moeten aanmelden in de gevangenis.

Asielaanvraag

'Omdat hij tien jaar premier was van zijn land hebben de Hongaarse autoriteiten, uit veiligheidsoverwegingen, Gruevski in het land binnengelaten om zijn asielaanvraag in te dienen en gehoord te worden', aldus de verklaring van Orbans kantoor.

'Op geen enkele manier willen we ons mengen in de binnenlandse aangelegenheden van soevereine landen. We beschouwen de beoordeling van zijn asielaanvraag als een puur juridische kwestie.'

Die asielaanvraag moet niet gebeuren in de transitzone aan de grens die bestaat voor andere vluchtelingen, maar kan gewoon in hoofdstad Boedapest.

De woordvoerder van Orbans partij Fidesz zei woensdag dat Gruevski 'vervolgd en bedreigd wordt door een linkse regering die duidelijk de steun heeft van George Soros'. Gruevski's VMRO-partij is, net als Fidesz, lid van de Europese Volkspartij EVP.

Uitleveringsverzoek

Het Macedonische ministerie van Justitie bereidt een uitleveringsverzoek voor.

Het is nog onduidelijk hoe Gruevski het land kon ontsnappen; zijn paspoort zou in beslag genomen geweest zijn.

Gruevski was premier van 2006 tot 2016 en stond aan het hoofd van de nationalistische VMRO tot eind vorig jaar.

Op Facebook schreef de man dinsdag al dat hij politiek asiel zal aanvragen omdat hij 'ontelbare bedreigingen tegen mijn leven' had ontvangen.

In mei werd hij veroordeeld tot twee jaar cel omdat hij ambtenaren ertoe had aangezet in 2012 voor 600.000 euro een luxueuze gepantserde auto te kopen. Daarnaast lopen nog drie andere corruptiezaken tegen Gruevski. Hij riskeert nog hogere gevangenisstraffen.