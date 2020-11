Terwijl we wachten tot een toonaangevend medium een van de betwiste staten toekent aan een van de twee presidentskandidaten, zijn hier enkele redenen waarom er zoveel verwarring bestaat over nog uitstaande stemmen.

Elke staat heeft een eigen systeem, en binnen elke staat hebben ook districten nog de mogelijkheid om eigen regels inzake het tellen van stemmen te introduceren. In de ene staat werden vroege stemmen (per post of in persoon, allebei of een van beide) vroeg geteld, in de andere staat worden post- en vroege stemmen pas geteld na de dagstemmen. In Florida werden vroege stemmen op voorhand geteld, in Georgia worden vroege stemmen en poststemmen na de stemmen van verkiezingsdag geteld.

In sommige staten mogen stembrieven als ze van een poststempel op 3 november zijn voorzien nog dagen later arriveren. In andere staten moeten poststemmen ten laatste op 3 november toekomen. In vele staten wordt grotere souplesse getoond voor stemmen van militairen. In Pennsylvania mogen de late poststemmen pas vanaf vandaag vrijdag geteld worden.

Daarnaast zijn er ook nog voorlopige stembiljetten. In de stad Philadelphia en omstreken, in de hevig betwiste staat Pennsylvania, zijn er volgens CNN 20.000 ongetelde voorlopige stembiljetten. Mensen die geen stemoproep met stembiljet toegestuurd kregen, of die zich na bvb. een adreswijziging aanmelden bij een verkeerd kieskantoor, krijgen een voorlopig stembiljet. Na de kiesdag wordt uitgezocht of de voorlopige stem geldig is. Hoeveel van de 20.000 voorlopige stemmen uit Philadelphia uiteindelijk zullen tellen, zal pas na controles geweten zijn. Onder verstaan: zolang het verschil tussen de kandidaten beperkt blijft, kunnen deze stemmen de doorslag geven. Of kan er in elk geval twijfel blijven bestaan over het resultaat. Als het verschil tussen de kandidaten groeit, pakweg in de richting van 100.000 stemmen voor een staat ter grootte van Pennsylvania, maken die relatief kleine hoeveelheden voorlopige stemmen niet meer uit.