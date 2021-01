Sarah Huckabee Sanders, de voormalige woordvoerder van Donald Trump, gooit zich in de race voor het gouverneurschap van Arkansas. Dat meldt Sanders maandag in een videoboodschap op Twitter.

'Nu radicaal links in Washington aan het roer staat, is jouw gouverneur de laatste defensielinie. Meer nog, eigenlijk zou je gouverneur in de frontlinie moeten staan', stak Sanders van wal. 'Daarom kondig ik vandaag mijn kandidatuur voor gouverneur van Arkansas aan.'

Volgens CNN behoort Sanders meteen tot de favorieten om de gouverneurspost, die naar alle waarschijnlijkheid in Republikeinse handen zal blijven, in te vullen. Tijdens de presidentsverkiezingen van november 2020 behaalde Donald Trump er nog 62 procent van de stemmen.

De wegen van Sanders, de dochter van voormalig gouverneur van Arkansas Mike Huckabee, en Trump scheidden in 2019. Toen al zinnespeelde Trump op een mogelijke kandidatuur voor het gouverneurschap van Sanders. 'Ze is een heel bijzonder persoon met buitengewone talenten, die een ongeloofelijke job heeft gedaan', tweette Trump bij haar vertrek. 'Ik hoop dat ze beslist om mee te dingen naar de positie van gouverneur van Arkanas - ze zou fantastisch zijn.'

De termijn van de huidige gouverneur Asa Hutchinson loopt in 2022 af. Omdat een gouverneur in Arkansas maar twee termijnen mag zitten, hebben reeds meerdere Republikeinen zich kandidaat gesteld voor de positie. (Belga)

