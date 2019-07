De Amerikaanse miljardair en gewezen presidentskandidaat Ross Perot is op 89-jarige leeftijd overleden.

De Amerikaanse miljardair en gewezen presidentskandidaat Ross Perot is op 89-jarige leeftijd overleden. Dat heeft een woordvoerder van de familie gemeld aan Amerikaanse media.

Als onafhankelijke kandidaat deed Perot zowel in 1992 als in 1996 een gooi naar het presidentschap. Vooral in 1992 speelde hij een opvallende rol in de presidentsrace, door 19 procent van de stemmen binnen te halen.