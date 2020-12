De voormalige Franse president Valéry Giscard d'Estaing is woensdagavond overleden. Dat meldt de Franse radiozender Europe 1. Volgens de familie overleed hij aan de gevolgen van covid-19, meldt het Franse persagentschap AFP. De twintigste president van de Franse republiek werd 94 jaar oud.

Giscard d'Estaing overleed woensdagavond 'omringd door zijn familie' in zijn residentie in Authon, vernam het Franse persagentschap AFP. Hij zou overleden zijn aan de gevolgen van covid-19, meldt de familie.

Giscard d'Estaing sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid. Midden vorige maand lag hij enkele dagen in een ziekenhuis in Tours met hartproblemen. In september werd hij even opgenomen in een ziekenhuis in Parijs, toen met een lichte infectie op de longen.

D'Estaing was met voorsprong de oudste nog levende president van Frankrijk. Zijn opvolger François Mitterand overleed al in 1996, diens opvolger Jacques Chirac stierf vorig jaar.

Onder het centrumrechtse presidentschap van Giscard d'Estaing waaide een frisse wind door Frankrijk. Zo werd echtscheiding met wederzijdse instemming ingevoerd, kwam er een abortuswetgeving en werd de wettelijke kiesleeftijd verlaagd tot 18 jaar. 'GVE' gold ook als een van de architecten van de Europese eenwording.

Maar het presidentschap van d'Estaing werd ook overschaduwd door enkele schandalen. De affaire rond de diamanten die hij kreeg van de Centraal-Afrikaanse dictator Jean-Bedel Bokassa op het einde van zijn legislatuur zou hem bijvoorbeeld nog jarenlang achtervolgen. In mei opende het gerecht nog een onderzoek naar Giscard d'Estaing nadat een Duitse journaliste klacht had ingediende over vermeende handtastelijkheden tijdens een interview in 2018. De ex-president zou meermaals haar achterwerk hebben aangeraakt. Giscard d'Estaing ontkende die beschuldiging.

Valéry Giscard d'Estaing was president van 1974 tot 1981.

