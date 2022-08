Voormalig Duits bondskanselier Schröder ziet geen reden om zich te distantiëren van Poetin

Ondanks de Russische oorlog tegen Oekraïne ziet de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder geen reden om zich te distantiëren van de Russische president Vladimir Poetin. Dat heeft hij woensdag gezegd in een interview met Duitse media.

‘Ik heb de oorlog verschillende keren veroordeeld, maar zou een persoonlijke distantiëring van Vladimir Poetin werkelijk iemand goed doen?’, aldus Schröder, lid van de SPD. ‘Moet ik over elke stok springen die me wordt voorgehouden? Zo ben ik niet. Ik heb beslissingen genomen en daar blijf ik bij. Dus waarom zou ik me moeten verontschuldigen?.’

De voormalige bondskanselier, die van 1998 tot 2005 regeringsleider was in Duitsland, is al meermaals bekritiseerd om zijn nauwe banden met Poetin en de Rusissche olie- en gasindustrie. Schröder onderstreept dat hij naast kritiek ook veel positieve berichten krijgt over zijn relatie met Rusland. ‘Veel mensen vinden het goed dat er nog iemand is die de communicatiekanalen met Rusland open houdt in het huidige conflict’, klinkt het.

Volgens critici, ook uit zijn eigen partij, heeft Schröder zich na de Russische inval in Oekraïne in februari tot dusver onvoldoende van Rusland gedistantieerd. Hij trok zich wel terug als bestuurslid bij het Russische gasbedrijf Gazprom. De komende dagen buigt een commissie binnen de SPD zich over een eventueel partijverbod.