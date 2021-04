De voormalige Amerikaanse vicepresident Mike Pence heeft een politieke belangengroep gelanceerd die zijn politieke agenda en de erfenis van de regering van Donald Trump moet verdedigen.

Advancing American Freedom, zoals de groep heet, zou volgens waarnemers ook een opstapje naar de presidentsverkiezingen van 2024 kunnen zijn. Advancing American Freedom zal 'voortbouwen op het succes van de voorbije vier jaar door de traditionele conservatieve waarden te bevorderen en het succesvolle beleid van de regering-Trump te promoten', zei Pence woensdag in een statement naar aanleiding van de lancering van de groep. De conservatieven zullen volgens hem 'niet werkloos toezien hoe radicaal links en de nieuwe regering proberen om de status van Amerika als grootste natie ter wereld te bedreigen met hun destructieve beleid'.

Tot de groep behoren verscheidene vroegere topmedewerkers van voormalig president Trump, zoals Kellyanne Conway, Larry Kudlow, Robert Lighthizer en Seema Verma. Advancing American Freedom biedt Pence een platform om zijn beleidsvisie uit te dragen en steun te vergaren zonder officieel in de race naar het presidentschap te stappen. Trump zelf heeft nog niet uitgesloten dat hij in 2024 opnieuw een gooi naar het Witte Huis doet, wat het voor potentiële rivalen als Pence moeilijk maakt om zich te organiseren.

Opvallend genoeg kondigden andere voormalige medewerkers van Trump woensdag ook de lancering van een nieuwe groep aan. De America First Legal Foundation zal de juridische strijd aangaan om de erfenis van de vorige president te beschermen 'tegen aanvallen van radicaal links'. Het gaat om een initiatief van oud-adviseur Stephen Miller, die een centrale rol speelde in het migratiebeleid van Trump, en zijn voormalige kabinetschef Mark Meadows.

