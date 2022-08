Voorbije dagen meer dan 120 doden en gewonden in Afghanistan, zegt VN

In Afghanistan zijn de voorbije dagen meer dan 120 mensen gedood en gewond geraakt. Dat hebben de Verenigde Naties zondag gezegd.

De VN-missie in Afghanistan (Unama) drong er in een verklaring bij de de-facto talibanregering op aan om minderheden beter te beschermen zodat die religieuze ceremonies kunnen houden zonder het slachtoffer te worden van aanslagen. De extremistische terreurbeweging Islamitische Staat eiste eerder de verantwoordelijkheid op voor de verschillende bomaanslagen in Kaboel van vrijdag en zaterdag tegen sjiitische moslims. De IS-strijders zijn soennieten en staan lijnrecht tegenover de sjiieten, die in Afghanistan in de minderheid zijn.

Zondag waren er onbevestigde berichten over nieuwe aanslagen in Kaboel. Die waren volgens de lokale omroep Kabul News gericht tegen een bus met burgers in Chendavol, een andere sjiitische regio in het westen van Kaboel. De aanvallen komen er op een moment dat de sjiitische moslims zich opmaken om Ashura te vieren, de dag waarop Imam Hussein, kleinzoon van de profeet Mohammed, wordt herdacht.