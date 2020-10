Leopoldo Lopez, een zwaargewicht van de Venezolaanse oppositie en mentor van oppositieleider Juan Guaido, is op weg naar Spanje, nadat hij 'clandestien' vertrokken is uit de residentie van de Spaanse ambassadeur in Caracas, zo is zaterdag van zijn vader vernomen. Lopez verbleef sinds achttien maanden in de ambassade.

'Ik kan bevestigen dat hij de ambassade uit eigen beweging verlaten heeft en dat hij in het geheim uit Venezuela vertrokken is, door op clandestiene wijze de grens met Colombia over te steken', zei Leopoldo Lopez - vader en zoon dragen dezelfde naam.

Vader Lopez leeft in Spanje. Zoon Leopoldo Lopez (49) werd in 2014 gearresteerd en zat gedurende bijna drie jaar in de gevangenis voordat hij onder huisarrest werd geplaatst. Hij werd tot bijna veertien jaar cel veroordeeld omdat hij aangezet zou hebben tot de betogingen tegen de regering van Nicolas Maduro waarbij 43 doden en ruim 3.000 gewonden vielen.

