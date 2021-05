De politie van Istanboel heeft een vooraanstaand lid van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) aangehouden, zo hebben Turkse media zondag gemeld. De man geldt als de rechterhand van zijn vroegere leider Aboe Bakr al-Baghdadi.

De politie vatte de Afghaan, die onder de codenaam Basim bekendstaat, tijdens een raid in de wijk 'Atasehir in het Aziatische deel van de metropool. Bij de operatie was ook de Turkse geheime dienst betrokken, aldus de persbureaus DHA en Anadolu.

Aboe Bakr al-Baghdadi is in de herfst 2019 gedood tijdens een raid van speciale Amerikaanse troepen met hulp van Koerdische strijders in de noordwestelijke Syrische provincie Idlib. Basim zou volgens Turkse media al-Baghdadi hebben geholpen om van Irak naar Syrië te gaan en zich in Idlib te verschuilen. Hij was volgens televisiezender NTV ook verantwoordelijk voor de 'militaire vleugel' van IS.

Basim was in Istanboel aangekomen met een vals paspoort en een valse identiteitskaart. Volgens DHA is Badim al woensdag gearresteerd. Hij zal voor de onderzoeksrechter verschijnen.

