Ook in 2021 vindt er geen White House Correspondents' Dinner plaats in Washington vanwege de coronapandemie.

De nieuwe president Joe Biden zal dus tot 2022 moeten wachten tot hij door het slijk gehaald kan worden door comedians in een zaal vol journalisten. 'We hebben gewerkt aan een reeks scenario's de afgelopen maanden, maar om eerlijk te zijn: hoewel het snel verbetert, is het covid-19-landschap nog niet op het niveau om zo'n groot indoorevenement te organiseren', aldus het hoofd van de Correspondents' Association, Steven Thomma. Tijdens het White House Correspondent's Dinner komen de media uit Washington en de politiek samen voor een avond met speeches en 'roasts' van de aanwezigen. Vorig jaar in april werd het evenement ook al afgelast door de coronapandemie. En het jaar ervoor was het een uitzonderlijke editie, aangezien toenmalig president Donald Trump brak met een jarenlange traditie en zijn kat stuurde uit onvrede over zijn relatie met de media.