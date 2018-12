Het gaat nu al om de meest kostelijke natuurbranden in de geschiedenis van Californië, terwijl verwacht wordt dat het aantal claims nog zal stijgen.

De meerderheid van de schade werd aangericht door de zogenaamde 'Camp Fire' in het noorden van de staat. De brand legde onder meer de plaats Paradise in as en maakte 86 doden. Daarnaast ging ook de 'Woolsey Fire' heftig tekeer in het zuiden van Californië. In totaal verwoestten beide branden bijna 20.000 gebouwen.