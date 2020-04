Voor het eerst sinds het begin van de coronapandemie is het in Hongkong opnieuw tot protesten gekomen tegen het bestuur en tegen Peking. Ondanks de strikte afstandsregels kwamen in een winkelcentrum honderden mensen samen om hun pleidooi voor meer democratie te hernieuwen.

Vanwege het coronavirus zijn in Hongkong enkel bijeenkomsten van maximaal vier mensen toegelaten, die ook 1,5 meter afstand moeten houden. Een van de manifestanten legde uit dat ze zich in groepjes hadden onderverdeeld om de afstandsregels te respecteren. De politie sprak dat tegen en dreigde met hoge boetes.

Hongkong is een voormalige Britse kolonie en sinds 1997 een speciale bestuurlijke regio van China. De maatregelen tegen het virus zijn nog tot minstens 7 mei in voege. De protesten in de stad begonnen vorig jaar in mei en waren gericht tegen de niet vrij verkozen regering en groeiende invloed van de communistische leiding in Peking.

De manifestanten willen vrije verkiezingen, een onafhankelijk onderzoek naar politiegeweld bij de protesten en eisen ook dat de meer dan 7.000 mensen die zijn opgepakt, niet worden gestraft.

