Dinsdag hielden de Palestijnen een algemene staking in zowel de bezette gebieden als Jeruzalem én onder Palestijnen die in Israël wonen. Het is voor het eerst sinds 1936 dat zo'n breed gedragen staking werd gehouden op verschillende plaatsen op het grondgebied van historisch Palestina.

De zogeheten Arabische Monitoringscommissie, een koepelorganisatie van Palestijnse politieke partijen in Israël en de organisatie achter de staking, riep zondag op tot een 'Karameh-staking', oftewel een 'staking voor waardigheid', om te protesteren tegen de 'Israëlische campagne van geweld en etnische zuivering tegen onze bevolking'.

Al snel kwam er respons van allerlei grassroots- en politieke bewegingen uit zowel Israël, Gaza als de Westelijke Jordaanoever.

Succesvolle staking

Palestijnen in het hele gebied legden het werk neer en sloten hun winkels om het Israëlische offensief in Gaza te veroordelen, en om te protesteren tegen het geweld tegen en de geplande uitzetting van Palestijnse families in de wijk Sheikh Jarrah in Oost-Jeruzalem.

Overheidsinstellingen in Palestijnse steden werden gesloten en de overgrote meerderheid van de winkels in Palestijnse gemeenschappen in Israël, evenals op de Westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem nam deel aan de staking, aldus de Israëlische krant Haaretz. Veel Palestijnse werknemers legden het werk in Joodse nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever en in de gemeente Jeruzalem neer. Ziekenhuizen lieten weten dat de meeste van hun Arabische werknemers wel opdaagden voor hun werk.

Een algemene Palestijnse staking kan de Israëlische economie grondig verstoren, aangezien de beroepsbevolking in het land voor een groot deel afhankelijk is van Palestijnse staatsburgers van Israël (20 procent van de bevolking) en er daarnaast heel wat Palestijnen vanuit Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever als dagloners in Israël werken.

In tegenstelling tot eerdere pogingen tot een algemene staking, gaf dit keer een groot deel van de Palestijnse bevolking gehoor aan de oproep, volgens Haaretz en andere lokale en internationale media.

Zeldzaam vertoon van eenheid

'Na de oproep belde ik mijn vrienden en de leden van mijn organisatie om massaal deel te nemen', zegt Issa Amro, een Palestijnse activist en oprichter van Youth Against Settlements. Hij nam deel aan de manifestaties in Hebron, een zwaar gesegregeerde Palestijnse stad op de Westelijke Jordaanoever.

Het zou de eerste algemene staking zijn met deelname in alle Palestijnse en Israëlische gebieden sinds 1936. Toen werd er in historisch Palestina zes maanden lang gestaakt tegen de heerschappij van de Britten en tegen de snel toenemende Joodse immigratie en landinname.

Belangrijker dan de economische schade is het feit dat de politiek verdeelde Palestijnen een zekere vorm van eenheid herwonnen lijken te hebben, door de repressiever wordende Israëlische bezetting van de voorbije jaren. Als rechtstreekse aanleiding voor de staking van dinsdag noemen de organiserende groepen 'de aanval op Palestijnen in Jeruzalem, in Sheikh Jarrah en bij de Al-Aqsamoskee' en 'de aanval op Arabische burgers in het algemeen en in gemengde steden in het bijzonder'.

In het nauw gedreven

Maar de collectieve woede is het resultaat van het beleid van vele jaren. 'De afgelopen vier jaar, met behulp van de regering-Trump, zijn de Palestijnen steeds verder in het nauw gedreven', aldus Issa Amro. Het begon volgens hem met de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem, die door beide groepen als hoofdstad geclaimd wordt. Het Israëlische parlement keurde ook de controversiële natiestaatwet goed, die stelt dat Israël het 'historische thuisland is van het Joodse volk', zonder de niet-Joodse minderheden te erkennen. Arabisch was hierdoor niet langer een officiële taal, naast het Hebreeuws.

Verder kondigde de Israëlische premier Benyamin Netanyahu aan dat hij Palestijns grondgebied op de Westelijke Jordaanoever formeel zou annexeren, wat naar alle maatstaven volgens het internationaal recht illegaal is.

In dat uiterst gespannen klimaat staken verschillende gewelddadige confrontaties in Jeruzalem tussen Palestijnen en Israëlische ordediensten in april het vuur aan de lont, wat leidde tot de rakettenoorlog tussen Israël en Hamas in Gaza die nu al tien dagen aan de gang is.

Amro: 'Palestijnen hebben ingezien dat ons lijden gelijk is, of we nu in historisch Palestina, Gaza of de Westelijke Jordaanoever wonen. De staking dinsdag was een duidelijk vertoon van eenheid van het Palestijnse volk.'

Sinds 9 mei zijn in Gaza minstens 220 Palestijnen gedood, onder wie 63 kinderen. Zo'n 1.500 Palestijnen raakten gewond. In Israël zijn twaalf mensen gedood, onder wie twee kinderen. Driehonderd Israëli's zijn gewond geraakt.

