In het conflict in Oekraïne is opnieuw een militair omgekomen. Het gaat om het eerste slachtoffer sinds de wapenstilstand zes weken geleden van kracht werd.

Volgens het leger openden rebellen het vuur in de betwiste regio Loegansk. Twee andere Oekraïense soldaten die bezig waren met het blussen van een natuurbrand in de conflictzone kwamen om door een landmijn, aldus de strijdkrachten.

De wapenstilstand wordt sinds de ingangsdatum op 27 juli grotendeels nageleefd. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) heeft wel af en toe melding gemaakt van gevechten, maar de afspraken houden aanzienlijk beter stand dan de ongeveer 25 voorgaande keren.

Het gewapende conflict begon in 2014 nadat de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj was afgezet. Separatisten in de provincies Loegansk en Donetsk vechten sindsdien voor onafhankelijkheid. De strijd heeft aan meer dan 13.000 mensen het leven gekost. (Belga)

