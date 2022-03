Rusland heeft voor het eerst sinds de start van de invasie van Oekraïne openlijk erkend dat de inval niet loopt zoals verhoopt.

'Ik zou willen zeggen dat niet alles zo snel gaat als we zouden wensen', verklaarde het hoofd van de Russische nationale garde, Viktor Zolotov, zondagavond.

Tot nog toe beweerde Russisch president Vladimir Poetin steevast dat de invasie geheel volgens plan verliep.

Zolotov verwees naar 'nazi's' die zich in scholen, kleuterscholen en huizen zouden verschuilen achter vreedzame burgers, waaronder ook vrouwen en kinderen.

Toch is Zolotov ervan overtuigd dat Rusland zou zegevieren.

De Russische nationale garde neemt ook deel aan de invasie van Oekraïne.

Weerstand in Loegansk Pro-Russische separatisten hebben in Loegansk, in het oosten van Oekraïne, nog steeds af te rekenen met hevige weerstand. Dat heeft Igor Konasjenkov, de woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie, maandag meegedeeld. In de stad Sjevjerodonetsk lopen er gevechten tegen 'nationalisten', verklaarde Konasjenkov. In die Oost-Oekraïense stad wonen circa 100.000 inwoners. Volgens Konasjenkov is het Russische leger in Oost-Oekraïne nog eens elf kilometer opgerukt. Sinds het begin van de oorlog heeft Rusland ondertussen circa 4.000 militaire objecten uitgeschakeld, aldus nog de woordvoerder. Deze beweringen konden niet onafhankelijk worden geverifieerd.

