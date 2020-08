De eerste commerciële ruimtevlucht ooit is zondag na de gevaarlijke afdaling in de atmosfeer ten einde gekomen, zo was op NASA TV en nieuwszender CNN te zien.

De door vier valschermen afgeremde Crew Dragon van ruimtevaartbedrijf SpaceX, bijgenaamd Endeavour, plonsde ondanks de dreiging van tropische storm Isaias om 20.48 uur Belgische tijd in de Atlantische Oceaan, zoals gepland, ter hoogte van Pensacola (Florida), in de Golf van Mexico.

Beide astronauten zouden zich goed voelen.

Bergingsschepen waren snel ter plaatse en president Donald Trump jubelde ook snel op Twitter.

De Amerikanen Bob Behnken en Doug Hurley ontkoppelden om 01.35 uur Belgische tijd hun Crew Dragon van het Internationaal Ruimtestation ISS. Daar waren ze twee maanden geleden voor het eerst op commerciële basis aangekomen, door een contract met SpaceX met het ruimtevaartbureau NASA.

Amerikanen kunnen zodoende voor het eerst sinds 2011 weer autonoom naar de ruimte reizen en terugkeren. Na het dodelijk ongeluk van het ruimteveer Columbia in 2003 waren de VS afhankelijk van Rusland. Dat is nu vervallen.

De landing in zee knoopt aan met het Apollo-tijdperk 45 jaar geleden. Maar in tegenstelling tot toen verlieten de astronauten hun nog deels glanzend ruimteschip op het bergingschip Go Navigator van SpaceX in plaats van een rubberboot. Er zouden ook boten zonder toelating in de buurt zijn geweest.

De lancering gebeurde twee maand geleden met een Falcon-9 draagraket van SpaceX. Doel was het Internationaal Ruimtestation waarin ook België deelneemt.

Bedoeling van SpaceX is ook de capsule opnieuw te gebruiken.

