Von der Leyen wil Afrika als bondgenoot op VN-klimaatconferentie

Europa en Afrika moeten eind november als bondgenoten met gemeenschappelijke belangen naar de VN-klimaatconferentie COP28 in Dubai trekken. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen dinsdag bepleit op de eerste Afrikaanse klimaattop in de Keniase hoofdstad Nairobi.

‘Ik ben hier niet enkel om naar jullie te luisteren, maar ook om het Europese aanbod te doen om jullie bondgenoot te zijn op COP28 en samen te werken rond alle kwesties op de agenda’, zei von der Leyen. ‘Hoe verschillend onze continenten er ook mogen uitzien, we delen dezelfde belangen wanneer het om klimaatactie gaat.’

Zo wil von der Leyen in Dubai samen met de Afrikaanse onderhandelaars een voorstel voor wereldwijde koolstofheffingen en doelstellingen voor de groene energietransitie verdedigen. Ook wil de Commissievoorzitter de Afrikanen de hand reiken voor de ontwikkeling van markten voor groene obligaties op het continent. Het zijn allemaal hefbomen die helpen om privaat kapitaal voor groene investeringen in Afrika aan te trekken, betoogde von der Leyen.

In haar toespraak presenteerde ze de groene transitie als motor voor economische ontwikkeling op het Afrikaanse continent, met zijn enorme potentieel voor hernieuwbare en groene waterstof en rijkdom aan cruciale grondstoffen. Dat zou volgens von der Leyen ook voor Europa een goede zaak zijn. Daarom pompt de Europese Unie via haar internationale investeringsprogramma Global Gateway miljarden in die groene transitie in Afrika. Zo kondigde ze dinsdag in de marge van de top 12 miljoen euro voor de ontwikkeling van groene waterstof in gastland Kenia aan.

Europarlementslid Kathleen Van Brempt (Vooruit) is het met von der Leyen eens dat een bondgenootschap met Afrika cruciaal is in de strijd tegen klimaatverandering. Dat de Duitse de nadruk legt op wederkerige partnerschappen stemt het parlementslid ook tevreden, maar ‘het vraagt ook duidelijke engagementen van onze kant’.

Van Brempt herinnert eraan dat de rijke landen in het verleden hun financiële engagementen niet hebben waargemaakt. ‘De beloofde klimaatsteun blijft achter. Ook een duidelijke strategie over hoe we onze technologie kunnen delen met Afrikaanse landen ontbreekt. Beiden zijn cruciale elementen in die aanpak. Daar moet de Commissie mee aan de bak’.

COP28 vindt van 30 november tot 12 december plaats in Dubai.