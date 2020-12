Na een telefoongesprek met de Britse premier Boris Johnson over een handelsakkoord in het raam van de brexit heeft voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie donderdagavond gezegd dat het "zeer moeilijk" zal zijn de verschillen tussen Londen en Brussel te overbruggen.

'Met Boris Johnson hebben wij een stand van zaken opgemaakt omtrent de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Wij hebben belangrijke vooruitgang omtrent talrijke aangelegenheden verwelkomd. Niettemin blijven er nog grote verschillen, in het bijzonder de visserij. Ze overbruggen zal zeer moeilijk zijn. De onderhandelingen gaan morgen voort', twitterde de Duitse politica.

Volgens een woordvoerder van Johnson is een mislukking van de onderhandelingen 'zeer waarschijnlijk' indien de Europese Unie geen belangrijke toegevingen doet. 'De beschikbare tijd is zeer kort en het lijkt vanaf dit moment zeer waarschijnlijk dat er geen akkoord kan worden bereikt zonder een significante verandering van standpunt vanwege de Europese Unie', luidde het in een communiqué.

