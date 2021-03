Het herstel van de economie en de samenleving na de coronacrisis wordt ook een 'test voor vrouwenrechten'. Om van dat herstel echt een succesverhaal te maken, moet er meer aandacht zijn voor gendergelijkheid en vrouwenrechten.

Dat staat in een opiniestuk dat premier Alexander De Croo heeft geschreven naar aanleiding van Internationale Vrouwendag en dat is ondertekend door acht andere Europese regeringsleiders en door Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen.

In het opiniestuk, dat maandag te lezen staat in De Standaard en Le Soir, staat dat vrouwen 'onevenredig zwaar getroffen zijn door deze pandemie'. Zowel sociaal als economisch was de impact voor vrouwen groter. Zo was er meer huiselijk en gendergerelateerd geweld, namen vrouwen een groter deel van de huishoudelijke taken op zich en was de werkloosheidsstijging bij vrouwen groter dan bij mannen.

'Unieke kans'

Om het herstel na de coronacrisis echt te doen slagen, moet er volgens Von der Leyen, De Croo en co werk gemaakt worden van meer gendergelijkheid en vrouwenrechten. 'Er biedt zich een unieke kans aan om efficiënter en inclusiever weder op te bouwen door meer vrouwen te laten deelnemen aan het economische leven en door de inkomensongelijkheid aan te pakken. Als we erin slagen het volledige economische en ondernemerspotentieel van vrouwen te ontsluiten, zullen we sterkere economieën en meer weerbare samenlevingen bouwen. Meisjes en vrouwen zijn nog te vaak de eerste slachtoffers bij crisissen.' Daarom zijn er ook op internationaal vlak extra inspanningen nodig. En Europa moet daar zijn verantwoordelijkheid nemen, is de boodschap. 'We moeten alles op alles zetten om een humanitair en duurzaam antwoord te bieden op de pandemie: een betere toegang van meisjes en vrouwen tot onderwijs en gezondheidszorg, inclusief hun seksuele en reproductieve rechten en gezondheid, en hen ondersteunen in hun tocht naar economische onafhankelijkheid.'

