Rudy Giuliani, de persoonlijke advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, zegt dat de Democraten en de media hem proberen 'vernietigen' om beschuldigingen ten aanzien van de regering van voormalig president Obama te verdoezelen.

Giuliani speelt een centrale rol in de politieke storm die is ontstaan na een dubieus telefoongesprek tussen Trump en diens Oekraïense ambtgenoot Volodymyr Zelenski. Tijdens dat gesprek probeerde Trump Zelenski onder druk te zetten om een onderzoek te voeren naar voormalig vicepresident Joe Biden en zijn zoon Hunter. Joe Biden wordt in 2020 mogelijk de Democratische uitdager van Trump bij de presidentsverkiezingen. De Democraten vinden dat de president zijn ambt heeft misbruikt voor eigen politiek gewin en lanceerden daarop de impeachmentprocedure tegen Trump.

'Ik wist dat de swamp media en de corrupte Democraten me zouden proberen vernietigen om te verbergen dat ze jarenlang schandalen binnen het hoogte niveau van de regering-Obama hebben verdoezeld!', foeterde Giuliani zaterdag op Twitter.

De persoonlijke advocaat van de president wordt verschillende keren vermeld in het telefoontje tussen Trump en Zelensky. Dat telefoongesprek stond centraal in de klacht van een klokkenluider, waarin wordt gehekeld dat Trump 'een ander land zou hebben aangezet om zich te bemoeien met de Amerikaanse verkiezingen in 2020'.

De klokkenluider toonde zich ook bezorgd over het feit dat Trump zou hebben geïnsinueerd dat hij Oekraïne militaire hulp zou ontzeggen indien het land niet inging op zijn verzoek.