Volgende G7-top gaat door in Trumps golfresort in Miami

De komende topbijeenkomst van de G7, in juni 2020 in de Verenigde Staten, zal doorgaan in een van de golfresorts van president Donald Trump, de Trump National Doral in Miami, Florida.

Dat heeft zijn kabinetschef Mick Mulvaney aangekondigd. Het idee, dat Trump zelf op de jongste G7-top in Biarritz ter sprake bracht, deed toen heel wat vragen rijzen over mogelijke belangenconflicten. Er waren een tiental locaties in de running, de keuze is nu op de Trump National Doral Club in Miami gevallen. 'Het is niet de enige mogelijk plaats, maar de beste plaats', zei Mulvaney op een persbriefing op het Witte Huis. 'We hebben dezelfde criteria gebruikt als de vorige regeringen', verzekerde de kabinetschef. Mulvaney goes on to provide an infomercial for Trump's Doral resort. #corruption pic.twitter.com/bShnWi8mkf — Aaron Rupar (@atrupar) October 17, 2019 Mulvaney ontkent dat Trump daar persoonlijk profijt uit haalt. 'Bovendien worden hiermee miljoenen dollars bespaard in vergelijking met de andere mogelijke locaties'. Geen klimaat De klimaatverandering zal niet op het programma van de G7-top staan, liet Mulvaney nog weten. De Amerikaanse president, een notoire klimaatscepticus, houdt zich gewoonlijk ver van alle klimaatinitiatieven op grote internationale bijeenkomsten.