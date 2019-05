Op Europadag kruisen de Europese lijsttrekkers in Vlaanderen en Nederland gelijktijdig de degens. Volg de debatten hier via de livestream van de Vlaams-Nederlands organisatie deBuren.

Op 9 mei, Europadag, gaan Nederlandse en Vlaamse lijsttrekkers voor de Europese verkiezingen gelijktijdig in debat op podia in Brussel en Utrecht. Beide debatten worden gelivestreamd door deBuren. Wat zijn Europese prioriteiten voor Nederland en voor Vlaanderen? Zijn er gelijkenissen of net veel verschillen? Bekijk het hier live tussen 19u en 20u30.

Deelnemers in Brussel zijn Geert Bourgeois (N-VA), Kris Peeters (CD&V), Kathleen Van Brempt (SP.A), Gerolf Annemans (Vlaams Belang), Line De Witte (PVDA), Bart Staes (Groen), Vincent Stuer (Open VLD) en Christophe Calis (Volt).